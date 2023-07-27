«Встреча неминуема»: Иван Демьян позвал всех на гала-концерт «Молодых Ветров»

Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих.

«Имею честь пригласить вас 5 августа в московский клуб «Урбан» на финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». На этой концертной площадке мы, конечно, увидим и услышим наших молодые таланты, которые прорвались на эту сцену. В этот день они нас удивят! Плюс еще будут специальные гости, мои коллеги, в том числе группа 7Б. Мы будем очень рады вас видеть, обменяться мощнейшей энергетикой, хорошим настроением. Мы вас ждем! Вход свободный, встреча неминуема», - сказал музыкант.