«Встреча неминуема»: Иван Демьян позвал всех на гала-концерт «Молодых Ветров»
Лидер группы «7Б» и один из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Иван Демьян заявил НСН, что будет всех ждать на гала-концерте конкурса 5 августа.
Лидер группы «7Б» и один из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Иван Демьян в беседе с НСН позвал всех на гала-концерт музыкального соревнования.
Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих.
«Имею честь пригласить вас 5 августа в московский клуб «Урбан» на финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». На этой концертной площадке мы, конечно, увидим и услышим наших молодые таланты, которые прорвались на эту сцену. В этот день они нас удивят! Плюс еще будут специальные гости, мои коллеги, в том числе группа 7Б. Мы будем очень рады вас видеть, обменяться мощнейшей энергетикой, хорошим настроением. Мы вас ждем! Вход свободный, встреча неминуема», - сказал музыкант.
Ранее организаторы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия 5 августа станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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