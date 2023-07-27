«Молодые Ветра» объявили звездных хедлайнеров гала-концерта конкурса

Специальными гостями мероприятия 5 августа станут "UMA2RMAN", "Эпидемия", Иван Демьян и "7Б", а также группа "Casual". Вход на гала-концерт свободный.

Организаторы конкурса "НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра" анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта, который состоится 5 августа на площадке столичного клуба "Урбан" в пространстве дизайн-завода "Флакон".

«Из балета в андеграунд»: Юлия КРОУ пообещала взять за шкирку «Молодые ветра»

Специальными гостями мероприятия станут "UMA2RMAN", "Эпидемия", Иван Демьян и "7Б", а также группа "Casual".

Посетить мероприятие может бесплатно любой желающий. Приходите поддержать молодых артистов и окунуться в музыкальную атмосферу! Начало в 11:00.

Из 50 финалистов жюри выберет 5 победителей, которые запишут виниловую пластинку, зазвучат в эфире НАШЕго Радио и со своими «звездными» наставниками отправятся в тур по России.

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры