«Молодые Ветра» объявили звездных хедлайнеров гала-концерта конкурса
Специальными гостями мероприятия 5 августа станут "UMA2RMAN", "Эпидемия", Иван Демьян и "7Б", а также группа "Casual". Вход на гала-концерт свободный.
Организаторы конкурса "НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра" анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта, который состоится 5 августа на площадке столичного клуба "Урбан" в пространстве дизайн-завода "Флакон".
Специальными гостями мероприятия станут "UMA2RMAN", "Эпидемия", Иван Демьян и "7Б", а также группа "Casual".
Посетить мероприятие может бесплатно любой желающий. Приходите поддержать молодых артистов и окунуться в музыкальную атмосферу! Начало в 11:00.
Из 50 финалистов жюри выберет 5 победителей, которые запишут виниловую пластинку, зазвучат в эфире НАШЕго Радио и со своими «звездными» наставниками отправятся в тур по России.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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