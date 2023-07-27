«Молодые Ветра» объявили звездных хедлайнеров гала-концерта конкурса

Специальными гостями мероприятия станут "UMA2RMAN", "Эпидемия", Иван Демьян и "7Б", а также группа "Casual".



Посетить мероприятие может бесплатно любой желающий. Приходите поддержать молодых артистов и окунуться в музыкальную атмосферу! Начало в 11:00.



Из 50 финалистов жюри выберет 5 победителей, которые запишут виниловую пластинку, зазвучат в эфире НАШЕго Радио и со своими «звездными» наставниками отправятся в тур по России.



Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

