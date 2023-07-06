«По законам чести!»: «Поминки» зажгут поп-панком финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Вокалист группы Сергей Овчинников сказал в эфире НСН, что творчество не измеряется в победах, и пожал всем молодым группам не останавливаться.
Московская группа «Поминки», попавшая в число финалистов конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», рассчитывает задеть нерв фанатов на первом выступлении для большой аудитории, сказал в интервью НСН ее фронтмен Сергей Овчинников.
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон».
«От финала "Молодых ветров" мы ждем только победы. Мы обязательно победим, обязательно покажем уровень. От финала мы ждем, что будет весело, будет какое-то интересное выступление, перформанс. Побывать на такой большой сцене, выступать перед такими людьми, конечно, круто. Какую пользу хотим почерпнуть? Даже если не победа, так или иначе, безусловно, это продвижение своего творчества в массы, что является основной проблемой всех молодых групп. Даже если музыка крутая, её просто может никто не услышать», - сказал вокалист «Поминок».
Он отметил, что его группа играет панк-рок и еще не давала сольных концертов.
«Мы играем что-то близкое к панк-року к поп-панку, стремимся, по крайней мере, куда-то в этом направлении. Нам нравится играть такую различную задорную, заводную музыку, хотя в ней всегда находится место и медленным лиричным композициям. Мы играем уже два года вместе, периодически выступаем на различных фестивалях. Сольных концертов пока не давали в связи с отсутствием большой аудитории, но хотелось бы давать, конечно», - признался Сергей.
Музыкант пожелал другим финалистам конкурса честной борьбы и движения вперед.
«Другим финалистам мы желаем честного судейства, честной борьбы и позитива. В современном мире мало что проходит по законам чести. Если даже какая-та группа не пройдет в финал, это не повод заканчивать свое творчество и расстраиваться. Творчество выражается не в победах, оно необходимо, чтобы задеть какой-то нерв человеческий или свой, чтобы с его помощью решать внутренние, а порой, и внешние проблемы. Главное – не останавливаться», - добавил Овчинников.
При этом лидер «Поминок» признался, что музыканты долго не верили, что стали финалистами конкурса.
«О конкурсе нам сообщили друзья, но мы особо ни на что не рассчитывали. Точно не думали, что попадем в финал, тем не менее, наша заявка выиграла и мы в финале. Реакция была ошеломительная. Мы настолько сильно этого не ожидали, что сначала не поверили и пятьсот раз перепроверяли списки. Пока нам не пришло письмо, не было уверенности, что мы в финале», - заключил собеседник НСН.
В гала-концерте на сцене московского клуба «Урбан» примут участие 50 финалистов. Профессиональное жюри выберет из них пятерых победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио», а также отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России вместе со «звездными наставниками».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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