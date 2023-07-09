«Мой дом открыт для фанатов!»: Рок-группа MALAЯ расширяет горизонты «Молодых ветров»
Таня Галкина рассказала в эфире НСН, как встречают в Твери поклонников группы, добавив, что дважды выступала на «Нашествии».
Тверская рок-группа MALAЯ вошла в число 50 финалистов конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Ее вокалистка Таня Галкина в интервью НСН рассказала, что с шести лет ездит на фестиваль «НАШЕСТВИЕ», при этом у ее группы немало фанатов.
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон».
«Мы играем рок на русском языке, при этом в своем творчестве сочетаем все направления от альтернативного металла до поп-рока. В первый раз мы на "Нашествие" попали от конкурса "Высоцкий Фест" в 2018 году. Мы тогда выиграли на нём приз зрительских симпатий. В 2019-м мы выступали на сцене НАШИ 2.0. Это максимально родной фестиваль, потому что я ездила на него с шести лет. В 2019 году там произошла интересная история. До нашего выступления был дикий ливень, прямо хлестал дождь, но как только мы вышли на сцену, дождь закончился, вышло солнышко. Я уж не знаю, что это было, но нам очень повезло. Было достаточно много людей на нашем сете и публика прямо очень тёплая. Так что в отношении "Нашествия" у нас только самые добрые и светлые мысли», - отметила вокалистка группы MALAЯ.
Таня также поделилась, что выступала с известными группами, но не болеет «звездной болезнью».
«Большинство моих фитов с другими группами были до момента образования группы MALAЯ. После этого меня мало где можно было увидеть. После "Нашествия" я выступала с группой "Элизиум" и группой "Операция пластилин". Что касается звёздной болезни, нет, я никогда ей не болела, скорее, я по жизни занимаюсь самобичеванием, чем себя как-то восхваляю. Я обычный подросток и люди, которые со мной знакомы близко, могут это подтвердить», - добавила она.
Она подчеркнула, что группа максимально открыта для фанатов и рассказала историю создания песни «Хейт».
«У группы MALAЯ огромная фанбаза по всей России, «MALAЯ Family», и когда ребята приезжают в Тверь на наши концерты, они ночуют у меня в гостях. Мы гуляем по городу после выступлений. Я всегда выхожу в зал к людям, обнимаюсь и фоткаюсь до последнего человека. Вообще вся наша команда максимально открыта к общению и к дружбе. Что касается историй из жизни, мне сложно выделить какую-то одну, но интересно, что в голову приходят комментарии из соцсетей. У нас даже есть песня под названием "Хейт", которая была создана на основе подобных комментариев. Например, кто-то ошибочно думал, что мне 38 лет, кто-то думал, что мы распиаренный проект, а мой папа главный коммерсант Тверской области. На самом деле это не так, и у нашей команды вызывает улыбку», - заключила собеседница НСН.
По итогам гала-концерта конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», профессиональное жюри из 50 финалистов выберет пятерых победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России вместе со «звездными наставниками» и получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили об уничтожении Украины вместо России
- Совфед предложил наказывать россиян за езду вдвоем на одном самокате
- Москва была права. В Киеве взяли ответственность за взрыв Крымского моста
- Аналитик предсказал доллар по 120 рублей к концу года
- СМИ: провал контрнаступления ВСУ обернется катастрофой
- Украина признала удар по Крымскому мосту
- Кандидат в президенты США Рамасвами: Идея принять Украину в НАТО - лунатизм
- Россия уничтожила в ДНР склад хранения снарядов для HIMARS
- В ПСЖ считают, что Мбаппе захотел перейти в «Реал» после ухода Бенземы
- В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве девушки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru