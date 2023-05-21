«Сломаем горизонты»: Группа «ФосФен» хочет заявить стране о себе на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Год назад основатель группы «ФосФен» Ильяс Милара собрал состав, о котором мечтал, и теперь намерен покорить не только Россию, но и мир.
Организаторы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получили уже свыше 3000 заявок на участие из разных уголков России. Лидер столичной группы «ФосФен» Ильяс Милара в интервью НСН рассказал, что отправил заявку на конкурс и готов покорять слушателей на всей планете.
«Мы – молодая группа, играем все, что нам нравится. В основном панк, доходит иногда до харда, так что тяжеляк мы тоже можем исполнять. Год назад собрал состав, о котором мечтал, и с которым мы сломаем горизонты.У нас вышел альбом и несколько синглов. Летом выходит альбом, с которым хотим выступить на «НАШЕСТВИИ», было бы круто записать его еще и на виниле!» - сказал Милара.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», их композиции прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.
Конкурсантам Милара пожелал не упустить шанс.
«О конкурсе узнал из эфира на «НАШЕм Радио», которое слушаю лет пятнадцать. И на «НАШЕСТВИИ» всегда хотелось выступить, потому что такая возможность не помешает заявить о себе. Хотим показать себя стране. Участникам желаю удачи и успехов. В нашей жизни все зависит от шанса и сейчас он есть у всех», - уверен Милара.
Участник «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» отметил, что идеология его группы - нести свет.
«Название появилось спонтанно, прежнее – «Кавазар» – было беспонтовым. Я стал искать интересные слова и узнал, что фосфены – это световые галлюцинации при закрытых глазах. Идеология нашей группы представляет лучик света в нашем темном и страшном мире», - пояснил Милара.
Принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».
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