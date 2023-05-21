«Сломаем горизонты»: Группа «ФосФен» хочет заявить стране о себе на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», их композиции прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.

Конкурсантам Милара пожелал не упустить шанс.

«О конкурсе узнал из эфира на «НАШЕм Радио», которое слушаю лет пятнадцать. И на «НАШЕСТВИИ» всегда хотелось выступить, потому что такая возможность не помешает заявить о себе. Хотим показать себя стране. Участникам желаю удачи и успехов. В нашей жизни все зависит от шанса и сейчас он есть у всех», - уверен Милара.

Участник «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» отметил, что идеология его группы - нести свет.

«Название появилось спонтанно, прежнее – «Кавазар» – было беспонтовым. Я стал искать интересные слова и узнал, что фосфены – это световые галлюцинации при закрытых глазах. Идеология нашей группы представляет лучик света в нашем темном и страшном мире», - пояснил Милара.

Принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».

