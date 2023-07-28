С квартирника на большую сцену: «ТОШИ» из ЛНР врывается на «Молодые Ветра»

Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Ранее организаторы конкурса анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».

«Зовут меня Перепелица Антон, псевдоним - «ТОШИ». Я из города Алчевск в ЛНР. Пишу песни в стиле поп, поп-рок. Больших выступлений у меня еще не было. Я принимал участие в локальных мероприятия города Сочи, также был соорганизатором квартирников в городе Алчевске», - поделился собеседник НСН.

По его словам, во время выступлений на небольших квартирниках он чувствовал, что его песни находят отклик в сердцах людей.

«Супер-драйвовой истории из моей творческой жизни у меня еще нет, но я так часто пел на квартирнике в Сочи, что гости уже заучили мои песни. И вот когда ты выступаешь с невыпущенными песнями, а тебе все равно подпевают, это непередаваемые ощущения. И в этот момент понимаешь, что все-таки в этом что-то есть! Понимаешь, что твои песни трогают людей, напоминают им о их юности», - сказал Антон.