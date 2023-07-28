С квартирника на большую сцену: «ТОШИ» из ЛНР врывается на «Молодые Ветра»
Вчера – квартирник в Алчевске в ЛНР, а уже завтра – столичная сцена: «ТОШИ» летит на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» за эмоциями.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Антон Перепелица рассказал НСН, что ждет от финала новые знакомства и яркие эмоции.
Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Ранее организаторы конкурса анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Зовут меня Перепелица Антон, псевдоним - «ТОШИ». Я из города Алчевск в ЛНР. Пишу песни в стиле поп, поп-рок. Больших выступлений у меня еще не было. Я принимал участие в локальных мероприятия города Сочи, также был соорганизатором квартирников в городе Алчевске», - поделился собеседник НСН.
По его словам, во время выступлений на небольших квартирниках он чувствовал, что его песни находят отклик в сердцах людей.
«Супер-драйвовой истории из моей творческой жизни у меня еще нет, но я так часто пел на квартирнике в Сочи, что гости уже заучили мои песни. И вот когда ты выступаешь с невыпущенными песнями, а тебе все равно подпевают, это непередаваемые ощущения. И в этот момент понимаешь, что все-таки в этом что-то есть! Понимаешь, что твои песни трогают людей, напоминают им о их юности», - сказал Антон.
Музыкант рассказал, что решил участвовать в конкурсе просто ради того, чтобы попробовать свои силы.
«Участвовать в конкурсе мне предложили мои друзья, просто скинув ссылку на пост в телеграмме. Недолго думая, решил попробовать, а вдруг. И вот вдруг неожиданный финал! Я сначала не поверил, что с первой выпущенной песней я действительно сразу смог попасть в финал конкурса. Очень рад, что появилась такая возможность донести свое творчество еще большему количеству слушателей», - сказал артист.
Антон ждет от гала-концерта бурю эмоций и новые знакомства.
«От финала жду новый опыт выступления на большой сцене, новые знакомства и с начинающими, и с именитыми музыкантами, ярких эмоций, впечатлений и, конечно же, отзывов о своем творчестве. Всем желаю максимально проявить себя и продолжать писать песни не смотря ни на что», - заключил артист.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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