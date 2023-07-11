«Пятерка на пятилетие!»: Keenly из Севастополя надеется покорить «Молодые Ветра»

Keenly также рассказала интересную историю о съемках ночного клипа в Севастополе.

«Была забавная история: мне позвонил продюсер и сказал, что у нас появился шанс снять клип в ночном Севастополе. Он сказал, что здесь есть качественная камера, которая снимает кино, и она остается еще на одну ночь в городе, а режиссер предложил этим воспользоваться. Я быстро вскочила с постели, помыла голову, с мокрыми волосами выбежала на улицу, мы приехали на первую локацию и только тогда я задала вопрос: "А на какую песню мы будем снимать клип?"» - вспоминает собеседница НСН.



По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который состоится 5 августа, профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со «звездным наставниками» в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».

Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram -канал «Радиоточка НСН».

