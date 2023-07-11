«Пятерка на пятилетие!»: Keenly из Севастополя надеется покорить «Молодые Ветра»
Крымская певица рассказала в эфире НСН о своих концертах, альбоме и мечте, а также планах покорить шоу-бизнес.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Keenly рассказала в интервью НСН, что планирует попасть в ТОП-5 победителей и проехаться по стране с концертами.
Гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».
«Привет всем. Меня зовут Keenly, я артистка из прекрасного города-героя Севастополя. Наш проект существует уже пять лет, все эти годы мы плотно занимаемся творчеством и стараемся придумать что-то новое и интересное, чтобы нравиться нашим слушателям. У меня уже есть целый альбом авторской музыки, мы его выпустили с моим композитором и продюсером Петром Шерстниковым. Конечно, мы даем концерты. Может быть, не в таких количествах, как хотелось бы, но мы выступаем, нас приглашают», - рассказала вокалистка Анна.
По ее словам, Keenly мечтает попасть на фестиваль «НАШЕСТВИЕ».
«Участвовать в конкурсе решили, потому что все мы прекрасно знаем о замечательном, многолетнем фестивале "НАШЕСТВИЕ" и, как каждый артист, мы мечтали, что окажемся на его сцене. Мы подали заявку, а когда прошли в финал, нашей радости не было предела, мы ликовали, танцевали, пищали! Надеемся, что жюри по достоинству оценит наше творчество, музыку и талант, мы попадем в пятерку и у нас появится шанс показать свое творчество массовому зрителю в ходе гастрольного тура, а также занять свободную позицию на олимпе нашего шоу-бизнеса. Другим финалистам мы желаем никогда не останавливаться, делать то, что им подсказывает сердце, и стремиться показать то, что могут сделать только они», - подчеркнула девушка.
Keenly также рассказала интересную историю о съемках ночного клипа в Севастополе.
«Была забавная история: мне позвонил продюсер и сказал, что у нас появился шанс снять клип в ночном Севастополе. Он сказал, что здесь есть качественная камера, которая снимает кино, и она остается еще на одну ночь в городе, а режиссер предложил этим воспользоваться. Я быстро вскочила с постели, помыла голову, с мокрыми волосами выбежала на улицу, мы приехали на первую локацию и только тогда я задала вопрос: "А на какую песню мы будем снимать клип?"» - вспоминает собеседница НСН.
По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который состоится 5 августа, профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со «звездным наставниками» в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram -канал «Радиоточка НСН».
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