«Пусть растут все цветы!»: Хелависа раскрыла секрет участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Его победители получат право выступить на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», попасть в ротацию «НАШЕго Радио», а также записать винил и отправиться в гастрольный тур.

«Больше музыкантов хороших и разных, пусть растут все цветы! Такие проекты всегда нужны, и очень жаль, что в наше время, когда группа "Мельница" была начинающим коллективом, ничего подобного для нас не было. Конечно, хорошо, что такие вещи есть, надо ходить на такие конкурсы», - сказала певица.

При этом она дала «прагматичный совет» участникам конкурса.

«Все зависит от того, насколько музыка конкретного артиста или коллектива попадает в ногу со временем, в целевую аудиторию. Здесь даже речь не о таланте, качестве музыки или вечных объективных вещах, а надо в какой-то момент попасть в ЦА, привлечь ее интерес и на этой почве раскрутиться. В этом плане подобные конкурсы могут помочь, поскольку они привлекают внимание продюсеров. Я бы дала прагматичный совет: показать не то, что вам самим в себе нравится, потому что наверняка ошибетесь, а постараться посмотреть на себя со стороны и подумать, как вы можете себя продать», - заключила собеседница НСН.

Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вслед за геополитическими изменениями всегда идет новая волна во всех видах искусств и появляются герои своего времени.

Заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» принимаются до 15 мая включительно. Его финал состоится 4-6 августа в рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф.

