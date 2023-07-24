«Песни «7Б» наизусть»: MATANYA везет дарк-фолк-кабаре на финал «Молодых ветров»

«Меня зовут MATANYA. Я родом из Липецка, сейчас живу в Москве. Я, собственно, создательница проекта MATANYA. Это переводится как выматывающая душу, так обращались к возлюбленному на Руси. А вообще MATANYA - это жанровая разновидность частушки. У меня, как я сама называю, дарк-фолк-кабаре проект, это музыкальный эксперимент, вдохновлённый фольклорной музыкой. Всё детство я пела фольклор, изучала певческую народную традицию, а в 18 лет решила на базе фольклорной музыки создавать современную. Я либо перерабатываю подлинные фольклорные композиции, либо создаю авторские», - рассказала артистка.

MATANYA поделилась своей вдохновляющей историей, ее большой путь начался с провала и депрессии, но она не сдалась.

«У меня довольно большой опыт участия в различных конкурсах и проектах. Первый мой телепроект «Песни» на ТНТ увенчался для меня провалом. Мне было 18 лет, меня никто не выбрал, сказали, что это не интересно, хотя комментарии в YouTube говорили об обратном. Но у меня была большая ставка, я ушла из ГИТИСа. Меня просто не пустили на телепроект педагоги, сказали, что в театральном вузе на первом курсе сниматься нельзя. Я осталась ни с чем, ушла в депрессию, но на следующий год поступила заново в вуз, благополучно его окончила, а ещё через год попала на телепроект «Голос», где триумфально дошла практически до финала. Если ты искренне любишь и горишь своим делом, то рано или поздно это не останется незамеченным, ты будешь заражать в хорошем смысле других людей. Я продолжаю гнуть свою линию и транслировать музыку, свои смыслы людям», - вспоминает собеседница НСН.

Исполнительница также рассказала, что сразу же подала заявку на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», потому что постоянно слушала с папой группу «7Б» и знает все их песни наизусть.

«Что касается конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», тут все дело в группе «7Б». Так получилось, что это любимая группа моего отца. Неосознанно на протяжении лет трёх мы каждое лето на даче слушали исключительно «7Б», на подкорке уже были выучены все их песни. В том году в Воронеже я выступала на площади, а после меня выступала группа «7Б», мы встретились. Мне даже написал их клавишник, что «вау, ты классная». Когда увидела кастинг «Молодые ветра», я сразу подала заявку. Я очень рада, что меня поддержали мои подписчики, мои слушатели. Я в своей аудитории не сомневалась. У меня самая лучшая аудитория, я очень благодарна за эту возможность», - отметила финалистка.

MATANYA призналась, что выступление в финале для нее будет непростым из-за плотного графика, она пожелала всем участникам получить удовольствие от этого праздника.