«Все в наших руках!»: Виталий Милушев ждет ярких эмоций от финала «Молодых Ветров»

«Музыкой занимаюсь с раннего детства. В моем репертуаре музыкальные произведения разного характера, так как я исполняю не только свой авторский материал, но и каверы. Предпочтение отдаю популярной эстрадной музыке. Выступаю на сцене с девяти лет, довольно часто. Пою на разных мероприятиях как в России, так и за ее пределами. Пять лет был участником коллектива «Непара», с которым объехал более 600 городов России, а также страны зарубежья», - поделился певец.

Он рассказал историю экстремальных гастролей на Сахалине.

«Не всегда условия на гастролях были идеальными. Помню случай, как-то занесло нас в глубинку Сахалина. Дорог между маленькими городами практически не было. В один из переездов между концертами в нашем рейсовом автобусе отвалились передние и задние колеса. Как мы добрались до концертной площадки, я не помню, но приключение еще то! Разместившись в, так называемом, «отеле», организаторы решали, что делать с транспортным средством. Из города везти новый автобус было далеко, а в этом попросту не было такого транспорта, который смог бы проехать по бездорожью. На утро, когда весь коллектив вывалился из гостиницы на улицу в ожидании комфортабельного транспортного средства, к своему удивлению увидел перед глазами КамАЗ с будкой вместо кузова. Как оказалось, в таких перевозят рабочих вахтовым методом. Сказали, что кроме него никакая машина в другой город не поедет, дороги весной непроходимые в тех местностях. Выбора не оставалось, погрузились в КамАЗ и 6 часов нас всех ждал увлекательный аттракцион, о котором мы вряд ли когда-нибудь забудем. Трясло всех потом еще сутки», - рассказал Виталий.