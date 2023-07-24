«Все в наших руках!»: Виталий Милушев ждет ярких эмоций от финала «Молодых Ветров»

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Виталий Милушев из солнечного Крымска, что в Краснодарском крае, представит на гала-концерте эстрадный драйв.

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» певец Виталий Милушев рассказал НСН о своем большом музыкальном опыте и поделился ожиданиями от гала-концерта.

Концерт состоится 5 августа в столичном клубе «Урбан», куда могут прийти все желающие, чтобы послушать и поддержать самых талантливых «Молодых Ветров».

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«Музыкой занимаюсь с раннего детства. В моем репертуаре музыкальные произведения разного характера, так как я исполняю не только свой авторский материал, но и каверы. Предпочтение отдаю популярной эстрадной музыке. Выступаю на сцене с девяти лет, довольно часто. Пою на разных мероприятиях как в России, так и за ее пределами. Пять лет был участником коллектива «Непара», с которым объехал более 600 городов России, а также страны зарубежья», - поделился певец.

Он рассказал историю экстремальных гастролей на Сахалине.

«Не всегда условия на гастролях были идеальными. Помню случай, как-то занесло нас в глубинку Сахалина. Дорог между маленькими городами практически не было. В один из переездов между концертами в нашем рейсовом автобусе отвалились передние и задние колеса. Как мы добрались до концертной площадки, я не помню, но приключение еще то! Разместившись в, так называемом, «отеле», организаторы решали, что делать с транспортным средством. Из города везти новый автобус было далеко, а в этом попросту не было такого транспорта, который смог бы проехать по бездорожью. На утро, когда весь коллектив вывалился из гостиницы на улицу в ожидании комфортабельного транспортного средства, к своему удивлению увидел перед глазами КамАЗ с будкой вместо кузова. Как оказалось, в таких перевозят рабочих вахтовым методом. Сказали, что кроме него никакая машина в другой город не поедет, дороги весной непроходимые в тех местностях. Выбора не оставалось, погрузились в КамАЗ и 6 часов нас всех ждал увлекательный аттракцион, о котором мы вряд ли когда-нибудь забудем. Трясло всех потом еще сутки», - рассказал Виталий.

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Музыкант отметил, что решил принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», так как увидел для себя новые возможности.

«В конкурсе решил принять участие, потому что увидел в нем возможности для себя, а также посмотреть на других участников, так как сам конкурс не ограничен выбором определенной стилистики исполнения - тут можно и рок, и фолк, и поп, что несказанно интересно», - рассказал певец.

Виталий признался, что ждет от финала яркие эмоции и новые знакомства.

«Когда узнал о прохождении в финал, очень обрадовался, так как давно участвовал в подобного рода проектах. От конкурса жду ярких эмоций, новых знакомств и просто хорошего проведения времени, а все остальное, я думаю, уже решит наше многоуважаемое жюри. Всем участникам желаю отличного настроения и веры в себя. Как говорится, все в наших руках!» - заключил артист.

Пятого августа в столичном клубе «Урбан» из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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