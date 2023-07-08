«Чемодан Гризли» рвется к победе в «Молодых Ветрах» через музыкальный стендап
Автор проекта Шамиль Юмадилов в беседе с НСН сравнил свое творчество с музыкой Петра Мамонова, Евгения Гришковца и группы «АукцЫон».
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор проекта «Чемодан Гризли» Шамиль (Шам) Юмадилов в разговоре с НСН рассказал об уникальности своего детища, назвал своих вдохновителей и поделился ожиданиями от мероприятия.
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон».
«Чемодан Гризли» в своем роде уникальное явление в России. Уникален проект тем, что на сцене я нахожусь один – это полностью self-made история. Я делаю и музыку, и тексты. Вообще, в проекте задействованы три человека. По форме – это стендап-фанк, или стендап-панк. По содержанию – это монологи, диалоги, своеобразная литература сквозь нотный стан», - рассказал Шам.
По его признанию, музыка «Гризли» схожа с творчеством группы «АукцЫон», Евгения Гришковца и Петра Мамонова.
«В моей музыке интересное для себя найдут поклонники Петра Мамонова, Евгения Гришковца, группы «АукцЫон». Это только по форме. По содержанию это абсолютно уникальный проект. «Чемодан Гризли» создан в 2019 году. Записан один официальный альбом, и группа постоянно гастролирует», - сообщил музыкант.
Артист поблагодарил организаторов конкурса, слушателей и членов жюри за проделанную работу, а также заявил, что рассчитывает только на победу.
«Мы рады, что прошли в топ-50 финалистов, от участия в этом конкурсе ждем только одного – победы! Победы и еще раз победы. Ни больше, ни меньше. Мы на 100% уверены в своем творчестве. Мы на своем месте. Такого еще не было в России, и вряд ли будет в ближайшее время. Выражаем благодарность нашим слушателям, а также администрации «НАШЕго Радио», программному директору Игорю Панькову, всем членам жюри. Надеемся увидеться в финале, и, конечно же, победить!», - резюмировал собеседник НСН.
В гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» примут участие 50 финалистов. Профессиональное жюри определит пятерых победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России вместе со «звездными наставниками» и получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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