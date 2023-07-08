«Чемодан Гризли» рвется к победе в «Молодых Ветрах» через музыкальный стендап

«Мы рады, что прошли в топ-50 финалистов, от участия в этом конкурсе ждем только одного – победы! Победы и еще раз победы. Ни больше, ни меньше. Мы на 100% уверены в своем творчестве. Мы на своем месте. Такого еще не было в России, и вряд ли будет в ближайшее время. Выражаем благодарность нашим слушателям, а также администрации «НАШЕго Радио», программному директору Игорю Панькову, всем членам жюри. Надеемся увидеться в финале, и, конечно же, победить!», - резюмировал собеседник НСН.

В гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» примут участие 50 финалистов. Профессиональное жюри определит пятерых победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России вместе со «звездными наставниками» и получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».

Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

