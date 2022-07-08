«Нашествие» начинает подготовку к 2023 году

В связи с полной отменой в регионах России антиковидных ограничений, оргкомитет фестиваля «Нашествие» начал подготовку к проведению крупнейшего в России фестиваля летом 2023 года.

Как рассказала "Радиоточке НСН" управляющий фестиваля Евгения Киселева, «Нашествие» традиционно состоится в середине июля – начале августа:

«Более точные даты мы объявим позднее, когда определимся с площадкой проведения фестиваля. Но, я очень рада, что могу уже официально объявить о начале подготовки «Нашествия», - заявила Евгения Киселева.

По ее словам, оргкомитет фестиваля уже вступил в переговорный процесс сразу с несколькими регионами РФ, которые хотят провести крупнейший в России музыкальный фестиваль на своей территории:

«Слава Богу, что сняли, наконец, все ковидные ограничения, из-за которых мы в апреле вынуждены были принять тяжелое решение о переносе. Мы все истосковались по любимому фестивалю, и очень рады тому, что сразу несколько регионов приглашают нас разместиться на их площадках. Учитывая особую дружескую атмосферу на поле «Нашествия», нам очень важно это гостеприимство! Обещаем, что все лето проведем в разъездах и выберем достойную нашего фестиваля локацию», - призналась Киселева.

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Возвращения фестиваля ждут не только зрители и организаторы, но и артисты, соглашается музыкальный продюсер «Нашествия» Алан Маршалл:

«Нашествие» - это фестиваль, который является одним из главных пунктов в концертном графике НАШих музыкальных коллективов. Артисты ждут не меньше нас с вами проведения фестиваля: все соскучились по ощущению того вайба и легендарного духа «Нашествия»,объединяющего музыкантов, зрителей, слушателей и всех, кто делает этот фестиваль вместе с нами», - рассказал Маршалл.

Слова продюсера подтвердил Гарик Сукачев, который намерен выступить на «Нашествии» летом 2023 года:

«Ребята, мы с нетерпением вместе с вами ждём те летние дни, когда сможем увидеться на фестивале! Встретить на "Нашествии" каждого из вас – настоящее счастье! До встречи на Главном Приключении Года!» - заявил "Радиоточке НСН" музыкант.

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