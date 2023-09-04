Объявлены даты концертного тура победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Гастрольный тур по восьми федеральным округам России, куда отправятся победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», пройдет с 4 по 21 октября. Маргарита Нащёкина, «Ширли Мырли», Саша Балог, TOBE и Кроу посетят с концертами Красноярск, Владивосток, Екатеринбург, Липецк, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ставрополь, Феодосию.

«Гастроли молодых музыкантов в сборных концертах с их звездными наставниками – главная фишка нашего конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра». Мало назвать лучших, надо показать их всей стране, познакомить со зрителями, придать гастрольный импульс молодому дарованию! Уверен, «НАШЕ Радио» отлично справится с этой миссией», - пояснил замысел организаторов конкурса председатель жюри, программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

Вместе с молодыми финалистами в тур отправятся и их наставники: группы «7Б», «Анимация» и «Гудтаймс». Все концерты можно посетить во всех городах гастрольного тура абсолютно бесплатно, вход свободный.

Расписание концертного тура:

4 октября - Красноярск, клуб «Эрмитаж»

6 октября - Владивосток, «Мумий Тролль Бар»

8 октября - Екатеринбург, клуб «Свобода»

11 октября - Липецк, КРК «Мегаполис»

13 октября - Нижний Новгород, КЗ «Premio»

15 октября - Санкт-Петербург, клуб «Factory 3»

19 октября - Ставрополь, «Абрикос Арена»

21 октября - Феодосия, ДКТ «Чайка»

Ранее на финальном гала-концерте 5 августа в Москве были определены 5 победителей конкурса, которые получили ценные призы: уникальные гитары, возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи, издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале «Таврида. Арт», но, самое главное, отправиться в гастрольный тур и возможность попасть в ротацию на «НАШЕм Радио».

Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в социальных сетях https://vk.com/nashestvie_molodie_vetra

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

