Объявлены даты концертного тура победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Гастрольный тур по восьми федеральным округам России, куда отправятся победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», пройдет с 4 по 21 октября. Маргарита Нащёкина, «Ширли Мырли», Саша Балог, TOBE и Кроу посетят с концертами Красноярск, Владивосток, Екатеринбург, Липецк, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ставрополь, Феодосию.
«Гастроли молодых музыкантов в сборных концертах с их звездными наставниками – главная фишка нашего конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра». Мало назвать лучших, надо показать их всей стране, познакомить со зрителями, придать гастрольный импульс молодому дарованию! Уверен, «НАШЕ Радио» отлично справится с этой миссией», - пояснил замысел организаторов конкурса председатель жюри, программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
Вместе с молодыми финалистами в тур отправятся и их наставники: группы «7Б», «Анимация» и «Гудтаймс». Все концерты можно посетить во всех городах гастрольного тура абсолютно бесплатно, вход свободный.
Расписание концертного тура:
4 октября - Красноярск, клуб «Эрмитаж»
6 октября - Владивосток, «Мумий Тролль Бар»
8 октября - Екатеринбург, клуб «Свобода»
11 октября - Липецк, КРК «Мегаполис»
13 октября - Нижний Новгород, КЗ «Premio»
15 октября - Санкт-Петербург, клуб «Factory 3»
19 октября - Ставрополь, «Абрикос Арена»
21 октября - Феодосия, ДКТ «Чайка»
Ранее на финальном гала-концерте 5 августа в Москве были определены 5 победителей конкурса, которые получили ценные призы: уникальные гитары, возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи, издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале «Таврида. Арт», но, самое главное, отправиться в гастрольный тур и возможность попасть в ротацию на «НАШЕм Радио».
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в социальных сетях https://vk.com/nashestvie_molodie_vetra
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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