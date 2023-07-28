«Мир должен это услышать!»: Murkingdom дебютирует в финале «Молодых ветров»
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Murkingdom призналась, что мечтает услышать свои песни на «НАШЕм Радио».
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Murkingdom рассказала НСН, что впервые будет выступать на большой сцене.
Услышать выступление Murkingdom можно будет на гала-концерте 5 августа в клубе «Урбан» на Дизайн-заводе «Флакон». Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual». Посетить мероприятие может бесплатно.
«Меня зовут Даша, я из подмосковного города Химки. Я автор и исполнитель своих песен, артистом пока назвать себя не могу, так как выступление в финале «Молодых ветров» будет первым моим выступлением со своей музыкой на большой сцене, да и вообще на сцене в целом», - призналась исполнительница.
Murkingdom рассказала, что отправила на конкурс пять композиций, но в финал прошла самая первая ее выпущенная песня.
«Песни пишу в жанре поп и рок. Интересный факт: из пяти моих заявок на конкурс три песни были в жанре рок, но в финал вышла композиция, в которой ноль рока. Кстати, это была самая первая песня, которую я выпустила. До этого тоже писала, но, когда написала «Сны», поняла, что мир должен это услышать. Второй интересный факт: вторая песня, которую я буду исполнять на концерте, была написана мной в конце 2019 в качестве выпускной работы (я тогда проходила курс Риты Дакоты по написанию песен). Тогда я убрала её в стол, она мне не нравилась. Спустя два с половиной года мне пришел кусочек, который я «прикрепила» к песне «из стола», записала её, выпустила, и теперь она одна из моих любимых»,- вспоминает собеседница НСН.
Большая мечта Даши - услышать свои песни на «НАШЕм Радио». Она никогда не думала, что это возможно, а теперь оказалась близка к этому.
«Я выросла на песнях с «НАШЕго Радио». Это единственное, что слушает моя мама до сих пор, только теперь еще плюс мои песни. Когда мне сказали, что проходит конкурс, я решила попробовать. У меня в одном из списков желаний есть ротация моих песен на «НАШЕм Радио». Я никогда даже не думала, как это возможно реализовать с практической точки зрения, и вот я в финале этого конкурса», - рассказала она.
Даша признается, что до сих пор не верит, что прошла в финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», ей даже немного страшно выступать на одной сцене с более опытными артистами.
«Реакцией моей на протяжении всех этапов была мысль, что «видимо, пришло время для моих песен». Я больше радовалась, когда прошла в полуфинал, потому что там я еще могла поверить, в финал пройти было уже как-то более нереально, я до сих пор не осознала, мне кажется. У меня нет никакого опыта выступлений, и быть в финале наряду с уже профессиональными группами странно и немного страшно, но я рада и горжусь собой. Сплошные чудеса. Так получилось, что я даже обошла ребят с песней, которая у меня в плейлисте уже год, мы были с ними в полуфинале, а в финал они не вышли», - рассказывает финалистка.
Murkingdom пожелала удачи всем участникам, она очень надеется обрести своих слушателей и набраться необходимого опыта.
«Планирую почерпнуть опыт выступления на профессиональной сцене, уже почерпнула немного веры в себя и свое творчество, в том числе благодаря поддержке огромного количества людей, которые за меня голосовали. Надеюсь, что благодаря конкурсу еще большее количество людей услышат мои песни и, возможно, полюбят их как я или даже больше. Другим финалистам желаю удачи и чтобы выступления прошли гладко и на «ура». Пусть победит любовь!», - пожелала Даша.
Во время гала-концерта музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов будут выбраны пять победителей, которые запишут свои песни в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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