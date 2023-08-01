«Рвем сердца!»: «Борода Бабая» везет хоррор-панк в финал «Молодых ветров»

«Мы достойно представляем направление хоррор-панк из Сибири. Воспитанники групп "Сектор Газа", "Король и Шут", "Тараканы". От финала ждем туров. Готовы. Проверены. Настроены. Зная, что это серьезный труд, обложка которого стоит изнанки в шесть раз... Тайминги, регламенты - самое любимое! Дисциплинированы. При звуках флейты теряем волю! Ребятам-конкурсантам хочу пожелать разума в кулаке, быть в реальности, когда попали в сказку. Оценивать вложенные усилия команды в общее дело, не в каждого исполнителя. «Молодые ветра» – это огромный аванс, возможность, которую надо брать», - сказал музыкант.

Артист рассказал, что в действующем составе группа играет два года. Он отметил, что коллектив имеет большой опыт выступлений и признался, что «Борода Бабая» выпустила сингл, который «рвет сердца».

«"Борода Бабая" в этом году отметит шесть лет со дня основания. В действующем составе играем два года. В конкурсе решили участвовать, так как накопили достаточно материала на сольный концерт, сняли клип, концертный сет, выступили на фестивале "Улетай", подписали с лейблом контракт, успешно сгоняли в тур по Уралу/Сибири, провели интервью на НАШЕМ в Барнауле/Тюмени/Перми. Также выпустили сингл "Призрак", рвущий сердца, выпускаем второй альбом в сентябре... Вот думаем, а что бы и на конкурс не заявиться... И прошли!» - добавил он.

Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

