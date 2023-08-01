«Рвем сердца!»: «Борода Бабая» везет хоррор-панк в финал «Молодых ветров»
Лидер группы «Борода Бабая» Николай Стародубцев в эфире НСН отметил, что конкурс является огромным авансом, который «надо брать».
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «Борода Бабая» Николай Стародубцев заявил в интервью НСН, что по результатам финала коллектив ждет интересных туров по России. Музыкант также пожелал участникам конкурса «быть в реальности», даже когда они попали в сказку.
Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Ранее организаторы конкурса анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Мы достойно представляем направление хоррор-панк из Сибири. Воспитанники групп "Сектор Газа", "Король и Шут", "Тараканы". От финала ждем туров. Готовы. Проверены. Настроены. Зная, что это серьезный труд, обложка которого стоит изнанки в шесть раз... Тайминги, регламенты - самое любимое! Дисциплинированы. При звуках флейты теряем волю! Ребятам-конкурсантам хочу пожелать разума в кулаке, быть в реальности, когда попали в сказку. Оценивать вложенные усилия команды в общее дело, не в каждого исполнителя. «Молодые ветра» – это огромный аванс, возможность, которую надо брать», - сказал музыкант.
Артист рассказал, что в действующем составе группа играет два года. Он отметил, что коллектив имеет большой опыт выступлений и признался, что «Борода Бабая» выпустила сингл, который «рвет сердца».
«"Борода Бабая" в этом году отметит шесть лет со дня основания. В действующем составе играем два года. В конкурсе решили участвовать, так как накопили достаточно материала на сольный концерт, сняли клип, концертный сет, выступили на фестивале "Улетай", подписали с лейблом контракт, успешно сгоняли в тур по Уралу/Сибири, провели интервью на НАШЕМ в Барнауле/Тюмени/Перми. Также выпустили сингл "Призрак", рвущий сердца, выпускаем второй альбом в сентябре... Вот думаем, а что бы и на конкурс не заявиться... И прошли!» - добавил он.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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