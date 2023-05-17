«Мостик между музыкантами и слушателями»: Женя Любич о важности конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Проект откроет для слушателей качественную музыку, сказала НСН певица Женя Любич.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» станет мостиком между молодыми исполнителями и слушателями, заявила певица Женя Любич в беседе с НСН.
Радиостанция «НАШЕ Радио» запустила 3 апреля всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Заявки на участие в нем будут приниматься до 15 июня включительно. Молодые и неизвестные музыканты будут состязаться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023» и попасть в ротацию «НАШЕго Радио». Лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой собственных композиций. Любич поддерживает подобные проекты.
«Такие проекты помогают молодым музыкантам быть услышанными, а для нас открывают новую, по-настоящему хорошую, качественную музыку. Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» - музыкальный мостик между аудиторией и теми, кто что-то создает. Участникам конкурса желаю вдохновения и творческих побед», - сказала Любич.
Ранее музыкант Найк Борзов заявил, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» позволит молодым музыкантам не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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