«Мостик между музыкантами и слушателями»: Женя Любич о важности конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Радиостанция «НАШЕ Радио» запустила 3 апреля всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Заявки на участие в нем будут приниматься до 15 июня включительно. Молодые и неизвестные музыканты будут состязаться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023» и попасть в ротацию «НАШЕго Радио». Лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой собственных композиций. Любич поддерживает подобные проекты.

«Такие проекты помогают молодым музыкантам быть услышанными, а для нас открывают новую, по-настоящему хорошую, качественную музыку. Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» - музыкальный мостик между аудиторией и теми, кто что-то создает. Участникам конкурса желаю вдохновения и творческих побед», - сказала Любич.

Ранее музыкант Найк Борзов заявил, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» позволит молодым музыкантам не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

