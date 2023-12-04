«Ларец с сокровищами»: «Молодые Ветра» поймали мурашки на студии «Vintage Records»

Певица Маргарита Нащекина первой из победителей конкурса "НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра" записала песни в студии «Vintage Records» и поделилась впечатлениями.

Победительница конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Маргарита Нащекина записала четыре песни на уникальной аналоговой студии «Vintage Records» и поделилась с НСН впечатлениями.

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«Мы записали четыре песни. Всё четко успели, потому что все организовано профессионально. По-быстрому и очень качественно, сделали все партии, поэкспериментировали. Это очень интересно! Я была на других студиях, поэтому мне есть с чем сравнить. «Vintage records» сильно отличается от других студий, в первую очередь, своим оборудованием: я такого никогда в жизни не видела. Спасибо «Молодым Ветрам» за возможность прикоснуться ко всему этому, за то, что приоткрыли мне занавес такого ларца с музыкальными сокровищами», - поделилась артистка.

ФОТО: НСН

По ее словам, студия «Vintage Records» наполнена мощнейшей энергетикой.

«Хочу отдельно сказать про атмосферу на студии. Она здесь абсолютно магическая. Когда я думаю о том, как здесь писались другие знаменитые группы, аж мурашки по коже бегут. На студии витает просто мощнейшая энергетика. И я вот сижу здесь и думаю: «Звезда!» Я утрирую, конечно, но это просто внутренние ощущения. Это настоящая радость, когда прикасаешься к своей мечте. К настоящей мечте, к которой шел с самого раннего детства, как только научился думать, говорить, мечтать. И вот ты пришел, преодолев нелегкий путь, пройдя через тернии к звездам. У меня в жизни все через тернии к звездам, даже татуировка такая есть на моем теле», - отметила собеседница НСН.

Маргарита рассказала, что ее новые композиции будут выполнены совершенно в разных стилях.

«Все идет очень хорошо. Готовимся записывать новые треки, чтобы радовать своих слушателей. Очень многие заметили, что мои песни сильно отличаются друг от друга. Так и есть! Новые песни будут совершенно разными по стилю, так что будет здорово», - поделилась певица.

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Ранее глава «Vintage Records» Дмитрий Куликов заявил "Радиоточке НСН", что уникальную аналоговую студию в разные годы посетили Земфира (признана в России иноагентом), "Мумий Тролль", "Ночные снайперы", а также Баста и Егор Крид.

Многие не только отечественные, но и мировые звезды знают преимущества «Vintage Records», и приезжают записываться именно сюда. Например, в июне 2023 года звезда мирового джаза, американский контрабасист Эдди Гомес приехал в Россию записывать на студии новый альбом вместе с участниками квартета «Blues For 4» («Блюз на четверых»). В классический состав «Blues For 4» входят россияне Игорь Бутман и Андрей Кондаков, а также американцы Эдди Гомес и Ленни Уайт.

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ФОТО: НСН
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