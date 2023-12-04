«Ларец с сокровищами»: «Молодые Ветра» поймали мурашки на студии «Vintage Records»

По ее словам, студия «Vintage Records» наполнена мощнейшей энергетикой.



«Хочу отдельно сказать про атмосферу на студии. Она здесь абсолютно магическая. Когда я думаю о том, как здесь писались другие знаменитые группы, аж мурашки по коже бегут. На студии витает просто мощнейшая энергетика. И я вот сижу здесь и думаю: «Звезда!» Я утрирую, конечно, но это просто внутренние ощущения. Это настоящая радость, когда прикасаешься к своей мечте. К настоящей мечте, к которой шел с самого раннего детства, как только научился думать, говорить, мечтать. И вот ты пришел, преодолев нелегкий путь, пройдя через тернии к звездам. У меня в жизни все через тернии к звездам, даже татуировка такая есть на моем теле», - отметила собеседница НСН.

Маргарита рассказала, что ее новые композиции будут выполнены совершенно в разных стилях.



«Все идет очень хорошо. Готовимся записывать новые треки, чтобы радовать своих слушателей. Очень многие заметили, что мои песни сильно отличаются друг от друга. Так и есть! Новые песни будут совершенно разными по стилю, так что будет здорово», - поделилась певица.