«Дружелюбные профи»: Арбенина поделилась впечатлениями от работы с «Vintage Records»

«Для меня “Vintage Records” — продолжение НАШЕго радио. Это очень дружелюбный коллектив. Мы не раз сотрудничали по проектам НАШЕго Радио, программе “Воздух”. Мы играли у них лайв перед Новым годом, очень хорошо помню этот момент. Был даже опыт записи барабанов в студии “Vintage Records”. Я довольна тем, что мы делаем вместе», — поделилась певица.

В свою очередь глава «Vintage Records» Дмитрий Куликов отметил профессионализм Арбениной.

«Я неоднократно работал на студии с Арбениной. Это очень профессиональный человек, артист с большой буквы. Это одна из немногих певиц, кто записывает песни за пару дублей — точнее, она исполняет один дубль, а второй записывает на всякий случай, и он потом входит в первый. Она все делает очень классно и правильно, знает, чего хочет, что немаловажно, сама себя продюсирует. Очень приятно с ней работать», — заявил он.

Ранее перкуссионист, певец, композитор и барабанщик кубинского происхождения Фидель Алехандро в беседе с НСН рассказал о своем трепетном отношении к качеству звука, которого можно добиться при записи на аналоговом оборудовании в уникальной студии «Vintage Records».

