«Путешествие во времени!»: Гитарист Андрианов о секретах студии Vintage Records

Один из лучших гитаристов России, участник групп «МЭD DОГ» и «Аризона» Дмитрий Андрианов в интервью НСН рассказал, чем ему запомнилась работа на уникальной аналоговой студии звукозаписи «Vintage Records».

Адрианов около 10 лет был гитаристом группы Олега Газманова, а также работал в коллективах Дмитрия Маликова и Тамары Гвердцители. Он является лауреатом многочисленных гитарных премий.