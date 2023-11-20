«Путешествие во времени!»: Гитарист Андрианов о секретах студии Vintage Records

Гитарист альтернативной команды «МЭD DОГ» рассказал в эфире НСН, что его впечатлила коллекция винтажных усилителей, позволяющая получить звук разных эпох.

Один из лучших гитаристов России, участник групп «МЭD DОГ» и «Аризона» Дмитрий Андрианов в интервью НСН рассказал, чем ему запомнилась работа на уникальной аналоговой студии звукозаписи «Vintage Records».

Адрианов около 10 лет был гитаристом группы Олега Газманова, а также работал в коллективах Дмитрия Маликова и Тамары Гвердцители. Он является лауреатом многочисленных гитарных премий.

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«Мы записывали на "Vintage Records" авторский блюз-рок проект с женским вокалом. Безусловно, меня как гитариста впечатлила коллекция винтажных гитарных усилителей. Они помогают добиться звука, характерного для записей разных лет. Мы записывали две песни за два дня, получилось записать все партии: и барабаны, и гитары, и вокал. Все получилось, как планировали», - сказал Андрианов.

Он отметил не только качество оборудования, но и профессионализм работников студии.

«Всё получилось с первого раза! Огромное спасибо квалифицированному персоналу студии, очень оперативная работа, внимательное и вежливое отношение. В беседах с коллегами постоянно упоминаю этот замечательный опыт работы на "Vintage Records" и всячески рекомендую», - подчеркнул собеседник НСН.

Почти все отечественные рок-звезды первой величины, а также многие иностранные музыканты доверяют студии «Vintage Records». Так, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина ранее говорила НСН, что для нее «Vintage Records» — это продолжение «НАШЕго Радио».

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