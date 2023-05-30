«Говорят повсюду!»: Донецкая группа «Полифония» штурмует конкурс «Молодые Ветра»
Донецкий коллектив в разговоре с НСН пожелал каждому участнику достичь поставленных целей.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «Молодые Ветра» получил более 3400 заявок из разных уголков России. Музыкант донецкой группы «Полифония» Валентин Везденко в разговоре с НСН рассказал о прошлом и будущем коллектива.
«Мы из Донецка, нам 10 лет. Играем вместе с 2012 года, в прошлом году вышел полноформатный альбом. Играем поп-рок, сочиняем свои авторские песни. У нас на СВО 28 октября погиб бас-гитарист, поэтому пока мы не гастролируем. Надеемся, что в скором времени выйдем на сцену. Всегда рады, если нас куда-то приглашают», - рассказал музыкант.
О конкурсе Валентин узнал из рекламы на «НАШЕм Радио». Он также рассказал, что песня «Полифонии» однажды попала в эфир «НАШЕ 2.0».
«О конкурсе узнали благодаря рекламе - она повсюду. Мы слушаем «НАШЕ Радио» - это наша любимая радиостанция. Там и услышали рекламу, решили принять участие. Мы и раньше отправляли наши песни, в том числе и к вам. Радиоведущий Игорь Седов ставил нашу песню, но она звучала не в эфире «НАШЕго Радио», а в эфире «НАШЕ 2.0». Песня называется «Начинается лето». А от конкурса ждем новых имен. Хотим попасть на большую сцену, чтобы нас узнали. Будет здорово услышать новую музыку, новые коллективы. Остальным участникам хочется пожелать достижения своих целей на этом конкурсе», - подытожил Валентин.
Заявки на конкурс принимаются до 15 июня включительно. Победителей определит жюри, в которое входят известные музыканты и продюсеры. "Главное Приключение Года" пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области.
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