«Готов петь хоть час!»: Лидер группы из Донецка рвется на большую сцену «НАШЕСТВИЯ: Молодые Ветра»

«Группу я собрал в Донецке, а вообще музыкой занимаюсь с 14 лет. Конкретного направления нет, все свое творчество я называю русским роком, но есть элементы блюза, регги, хард-рока. Почему «Секстет Золотинского»? Это мой псевдоним. Когда-то были легкие ошибки в молодости, которые мешали выступать мне под своим имением. Мы были молодыми, горячими ребятами, на которых жаловались в полицию, а мне у них на празднике выступать надо было (смеется - Прим. НСН). Вот и придумали псевдоним. Сейчас-то мне уже можно выступать и под своим именем», - не скрывая гордости сказал Аванесян.

Музыкант признался, что выступить на «НАШЕСТВИИ» было его мечтой.

«У меня всю жизнь была мечта выступить на «НАШЕСТВИИ». Несколько лет фестиваль не проводился, я уже расстроился. А потом узнал о том, что он в этом году состоится! В эфире «НАШЕго Радио» услышал о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и сразу решил участвовать. Если выйдем на большую цену, то петь готов хоть час, хотя вряд ли столько времени дадут, но 3-4 самых сильных трека подберем для выступления», - говорит рокер.