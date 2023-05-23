«Готов петь хоть час!»: Лидер группы из Донецка рвется на большую сцену «НАШЕСТВИЯ: Молодые Ветра»
Вокалист донецкой рок-группы «Секстет Золотинского» Феликс Аванесян заявил в эфире НСН, что мечтах выступить на "НАШЕСТВИИ" с 14 лет.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получил уже больше 3100 заявок из разных уголков России. Лидер донецкой группы «Секстет Золотинского» Феликс Аванесян заявил в интервью НСН, что конкурс поможет открыть новые таланты.
«Группу я собрал в Донецке, а вообще музыкой занимаюсь с 14 лет. Конкретного направления нет, все свое творчество я называю русским роком, но есть элементы блюза, регги, хард-рока. Почему «Секстет Золотинского»? Это мой псевдоним. Когда-то были легкие ошибки в молодости, которые мешали выступать мне под своим имением. Мы были молодыми, горячими ребятами, на которых жаловались в полицию, а мне у них на празднике выступать надо было (смеется - Прим. НСН). Вот и придумали псевдоним. Сейчас-то мне уже можно выступать и под своим именем», - не скрывая гордости сказал Аванесян.
Музыкант признался, что выступить на «НАШЕСТВИИ» было его мечтой.
«У меня всю жизнь была мечта выступить на «НАШЕСТВИИ». Несколько лет фестиваль не проводился, я уже расстроился. А потом узнал о том, что он в этом году состоится! В эфире «НАШЕго Радио» услышал о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и сразу решил участвовать. Если выйдем на большую цену, то петь готов хоть час, хотя вряд ли столько времени дадут, но 3-4 самых сильных трека подберем для выступления», - говорит рокер.
Молодым музыкантам лидер «Секстета Золотинского» пожелал творческого развития.
«Участникам желаю творческого развития, часто этого не хватает. Успеха, чтобы что-то новое привнесли в музыку, какую-то изюминку. Хочется нового Высоцкого! А еще желаю, чтобы была муза, творили, писали», - резюмировал артист.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Принять участие в конкурсе может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».
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