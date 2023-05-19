«Катать и выступать!»: Группа «Аффинаж» назвала билетом в жизнь конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Басист группы «Аффинаж» Сергей Шиляев заявил в интервью НСН, что участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» станет билетом в жизнь для талантливых исполнителей, которым порой приходиться биться даже за право выступить в том или ином клубе.

Группа «Аффинаж» выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», где сцену предоставят и молодым исполнителям.