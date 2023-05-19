«Катать и выступать!»: Группа «Аффинаж» назвала билетом в жизнь конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Участник коллектива «Аффинаж» из Санкт-Петербурга Сергей Шиляев рассказал НСН, что не понаслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются молодые музыканты в провинции.
Басист группы «Аффинаж» Сергей Шиляев заявил в интервью НСН, что участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» станет билетом в жизнь для талантливых исполнителей, которым порой приходиться биться даже за право выступить в том или ином клубе.
Группа «Аффинаж» выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», где сцену предоставят и молодым исполнителям.
«Мы прекрасно знаем, как чувствуют себя музыканты вдали от столиц, от более-менее развитой концертной и фестивальной инфраструктуры. Периодически возникает ощущение, что ты бьешься в глухую стену, пытаешься конкурировать с бесчисленными кавер-группами за право выступить в одном или в двух местных клубах. Конечно, интернет и соцсети намного упрощают задачу продвижения творчества, но я убежден в том, что настоящая группа все-таки должна выступать, катать туры и работать на сцене перед публикой, а не просто существовать MP3-файлами в Сети», — сказал Шиляев.
Собеседник НСН назвал проект «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» полезным и нужным.
«Он дает возможность молодым командам “засветиться” на главном рок-фестивале страны — на “НАШЕСТВИИ”. Это своеобразный билет в жизнь. Понятно, что разовое выступление вряд ли кардинально изменит судьбу группы, но оно может резко подтолкнуть к развитию, мотивировать тех участников команды, кто, может быть, еще сомневается, и показать реально большую сцену. Нескольким своим друзьям я настоятельно посоветовал участвовать в проекте», — добавил музыкант.
В заключение музыкант пожелал всем участникам конкурса упорства, веры в себя и успеха.
Заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» можно подать до 15 июня. Молодые музыканты будут бороться за право принять участие в крупнейшем российском рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ». Он пройдет с 4 по 6 августа 2023 года близ деревни Митяево Боровского района Калужской области. Кроме того, лучшие песни попадут в ротацию «НАШЕго Радио», а самые талантливые исполнители отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой авторских песен.
Экспертное жюри «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», состоящее из профессиональных музыкантов, продюсеров и редакторов, займется отбором заявок и оценкой творчества конкурсантов. В качестве приятного бонуса победители конкурса получат уникальные музыкальные инструменты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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