Группа «Гудтаймс» выступит в первых трех городах тура победителей «Молодых Ветров»
Победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» в рамках своего гастрольного тура по восьми федеральным округам России посетят Красноярск, Владивосток и Екатеринбург уже на следующей неделе. Так, концерт в Красноярске состоится 4 октября, во Владивостоке - 6 октября, а в Екатеринбурге - 8 октября.
Вместе с Маргаритой Нащёкиной, «Ширли Мырли», Сашей Балог, TOBE и Кроу в первых трех городах тура выступит группа «Гудтаймс». Вход на концерты свободный, 12+.
Ранее на финальном гала-концерте 5 августа в Москве были определены 5 победителей конкурса, которые получили ценные призы: уникальные гитары, возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи, издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале «Таврида. Арт», но, самое главное, отправиться в гастрольный тур и возможность попасть в ротацию на «НАШЕм Радио».
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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