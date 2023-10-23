«Единый порыв»!: «Молодые Ветра» «разорвали» сцену в Санкт-Петербурге
Победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» отыграли мощнейший концерт в северной столице.
Отгремел концерт победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» в Санкт-Петербурге. Компанию Маргарите Нащёкиной, «Саше Балог», «Ширли Мырли», «КРОУ» и «TOBE» составила группа «АнимациЯ». Молодые артисты рассказали НСН о своих непередаваемых эмоциях, пытаясь подобрать слова.
Женя из «Ширли Мырли» рассказал о мощном энергообмене со зрителями.
«Зал поддерживал нас во время выступления и было видно, что люди находились в едином порыве с нами, это сблизило нас ещё больше. Все шло как по маслу, и все выступления были просто супер, на данный момент это был самый мощный и интересный концерт для всех артистов. Атмосфера была более чем! Зрители были заряжены и дарили нам свою энергию, а мы делились с ними своим творчеством! Питер, уже скучаем, и ждём новой встречи!» - восхитился музыкант.
Участники группы «Саша Балог» поделились своим восторгом от выступления в Санкт-Петербурге.
«От Питера мы в полном восторге! Это уже шестой город, и мы немного подустали, но, как настоящие артисты, взяли себя в руки, и настроились разрывать сцену и сердца слушателей. Это город, в котором нас знают и ждут, так как мы тут уже играли. Но какой был восторг, когда я услышала со сцены, как люди поют наши песни целиком! Не припев, ни кусочек песни, а ПОЛНОСТЬЮ! Нам кричали «еще, еще, еще»! На песне «Пять секунд лета с тобой» слушатели зажгли полный зал фонариков! Мне было очень тяжело петь, потому что хотелось плакать от счастья! Это было очень эпично. А в конце они скандировали название нашей группы! Тут у меня сердечко совсем растаяло! Я всегда о таком мечтала! И вот это осуществилось! Спасибо организаторам за такую возможность! Я до сих пор под впечатлением!» - воскликнула солистка коллектива.
Маргарита Нащекина заверила НСН, что концерт в северной столице останется в ее сердце навсегда.
«Питер в моем сердечке останется навсегда! Эмоции, которые я здесь получила, просто не описать словами! Сюрпризы начались прям в аэропорту, меня приехали поддержать мои друзья, что конечно, было абсолютной неожиданностью! А концерт - бешеный ураган эмоций, который снес все «Молодые Ветра», - рассказала артистка.
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте. Там же доступны записи концертов в восьми городах России, фотоотчеты с каждого выступления и впечатления молодых артистов.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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