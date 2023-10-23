«Единый порыв»!: «Молодые Ветра» «разорвали» сцену в Санкт-Петербурге

Женя из «Ширли Мырли» рассказал о мощном энергообмене со зрителями.

«Зал поддерживал нас во время выступления и было видно, что люди находились в едином порыве с нами, это сблизило нас ещё больше. Все шло как по маслу, и все выступления были просто супер, на данный момент это был самый мощный и интересный концерт для всех артистов. Атмосфера была более чем! Зрители были заряжены и дарили нам свою энергию, а мы делились с ними своим творчеством! Питер, уже скучаем, и ждём новой встречи!» - восхитился музыкант.

Участники группы «Саша Балог» поделились своим восторгом от выступления в Санкт-Петербурге.

«От Питера мы в полном восторге! Это уже шестой город, и мы немного подустали, но, как настоящие артисты, взяли себя в руки, и настроились разрывать сцену и сердца слушателей. Это город, в котором нас знают и ждут, так как мы тут уже играли. Но какой был восторг, когда я услышала со сцены, как люди поют наши песни целиком! Не припев, ни кусочек песни, а ПОЛНОСТЬЮ! Нам кричали «еще, еще, еще»! На песне «Пять секунд лета с тобой» слушатели зажгли полный зал фонариков! Мне было очень тяжело петь, потому что хотелось плакать от счастья! Это было очень эпично. А в конце они скандировали название нашей группы! Тут у меня сердечко совсем растаяло! Я всегда о таком мечтала! И вот это осуществилось! Спасибо организаторам за такую возможность! Я до сих пор под впечатлением!» - воскликнула солистка коллектива.