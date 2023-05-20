«Другая атмосфера»: Группа «Огнедар» на «НАШЕСТВИИ: Молодые Ветра» представит фолк-рок со славянской душой
В песнях мы используем славянский гудок и рожок, похвастал НСН участник музыкального коллектива Павел Гусев.
Организаторы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получили более 3000 заявок на участие из разных уголков России и не только. Одними из заявившихся на конкурс стали музыканты из Йошкар-Олы. Лидер группы «Огнедар» Павел Гусев в интервью НСН рассказал, какую музыку представил на конкурс.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», их композиции прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.
«Больше 15 лет я был лидером рок-группы «Цианид», чьи композиции звучали в эфире «НАШЕ 2.0» под эгидой «НАШЕго Радио». В 2022 году мы поменяли название группы на «Огнедар», так как фолковое направление, исповедуемое мной, было несопоставимо со старым названием. Мы играем фолк-рок со славянской душой. Используем различные музыкальные инструменты, в том числе этнические, которые были обнаружены во время раскопок и восстановлены – это славянский гудок, рожок и другие. Стараюсь делать свои песни максимально хитовыми, чтобы фолк-музыка была востребована у широкого слушателя, отчасти, у меня уже это получается, потому что на «Яндекс Музыка» у меня в среднем 20 тысяч слушателей в месяц. Плюс ротация на «НАШЕ 2.0» тоже позитивно влияет», - сказал Гусев.
О конкурсе исполнитель узнал по пути домой из Санкт-Петербурга.
«Слушал «НАШЕ Радио» и подумал, почему бы не поучаствовать, почему бы не попробовать? Тем более, думаю, что мои песни очень хорошо подходят по формату и даже выгодно отличаются от других. Другим участникам конкурса я бы хотел пожелать отправлять свои лучшие песни на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и нисколько не сомневаться, а также надеяться на лучшее», - резюмировал Гусев.
Принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».
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