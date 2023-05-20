«Другая атмосфера»: Группа «Огнедар» на «НАШЕСТВИИ: Молодые Ветра» представит фолк-рок со славянской душой

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», их композиции прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.

«Больше 15 лет я был лидером рок-группы «Цианид», чьи композиции звучали в эфире «НАШЕ 2.0» под эгидой «НАШЕго Радио». В 2022 году мы поменяли название группы на «Огнедар», так как фолковое направление, исповедуемое мной, было несопоставимо со старым названием. Мы играем фолк-рок со славянской душой. Используем различные музыкальные инструменты, в том числе этнические, которые были обнаружены во время раскопок и восстановлены – это славянский гудок, рожок и другие. Стараюсь делать свои песни максимально хитовыми, чтобы фолк-музыка была востребована у широкого слушателя, отчасти, у меня уже это получается, потому что на «Яндекс Музыка» у меня в среднем 20 тысяч слушателей в месяц. Плюс ротация на «НАШЕ 2.0» тоже позитивно влияет», - сказал Гусев.