Жителям столицы обеспечат «Московский стандарт+»
В московских поликлиниках внедряется новый стандарт работы. В чем его особенности и преимущества, в эфире НСН рассказал замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Паламарчук.
В московских поликлиниках внедряется новый стандарт работы. В чем его особенности и преимущества, в эфире НСН рассказал замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Паламарчук.
«"Московский стандарт+" был разработан в 2019 году и направлен на то, чтобы создать для пациентов и для врачей максимально комфортные условия. В первую очередь в нем меняется зонирование. Основной принцип заключается в том, что помещения, наиболее посещаемые пациентами, располагаются на нижних этажах, менее посещаемые кабинеты – на верхних этажах. На верхних этажах располагаются административные помещения», - рассказал чиновник.
От подчеркнул, что «Московский стандарт+» направлен на повышение доступности медицинской помощи.
«В филиалах поликлиник будут работать восемь врачей по восьми специальностям. Это терапевты, офтальмологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В головных зданиях пациентов будут принимать врачи по пяти специальностям. Это инфекционисты, гастроэнтерологи, пульмонологи, иммунологи и колопроктологи», - перечислил собеседник НСН.
Если говорить по поводу визуальных изменений, то в поликлиниках изменится практически все, добавил замглавы столичного депздрава.
«Это фасады, окна, входные группы, благоустройство прилегающей территории. Территория разделена на несколько зон для комфортного отдыха пациентов, парковочные пространства, техническая зона. Если говорить по поводу внутренних пространств, для врачей это комфортная, эргономичная, современная мебель. Предусмотрели специальные зоны отдыха, где врачи смогут в пересменку отдохнуть, перекусить, пообщаться», - сказал Паламарчук.
Для врачей и пациентов создается удобная система навигации, более простой и доступный механизм передвижения по поликлинике. «Для маломобильных пациентов на входных группах устроены специальные пандусы. Это особые требования к дверным проемам, более широким, специальные стойки, специальные санузлы, лифты. Специальные поручни, тактильные указатели для незрячих», - заключил представитель московского правительства.
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