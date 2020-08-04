Жителям столицы обеспечат «Московский стандарт+»

В московских поликлиниках внедряется новый стандарт работы. В чем его особенности и преимущества, в эфире НСН рассказал замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Паламарчук.

«"Московский стандарт+" был разработан в 2019 году и направлен на то, чтобы создать для пациентов и для врачей максимально комфортные условия. В первую очередь в нем меняется зонирование. Основной принцип заключается в том, что помещения, наиболее посещаемые пациентами, располагаются на нижних этажах, менее посещаемые кабинеты – на верхних этажах. На верхних этажах располагаются административные помещения», - рассказал чиновник.

От подчеркнул, что «Московский стандарт+» направлен на повышение доступности медицинской помощи.