Московским кафе и ресторанам посоветовали закрыть летние веранды

Из-за обрушившегося на столицу ливня власти Москвы попросили владельцев временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

В свою очередь, синоптики отметили, что в этот понедельник, 27 июля, в Москве и области ожидается дождь, местами сильный. Также возможна гроза и усиление ветра – до 19 м/с.