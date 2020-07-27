Московским кафе и ресторанам посоветовали закрыть летние веранды

Из-за обрушившегося на столицу ливня власти Москвы попросили владельцев временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

В свою очередь, синоптики отметили, что в этот понедельник, 27 июля, в Москве и области ожидается дождь, местами сильный. Также возможна гроза и усиление ветра – до 19 м/с.

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А ранее НСН писала, что последняя неделя июля подарит жителям Москвы тёплую погоду с дневными температурами до 28 градусов, однако уже в пятницу, 31 июля, холодный атмосферный фронт принесёт в столицу грозы и похолодание до +19…+24°. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Первая пятидневка августа будет ещё прохладнее, предупреждает он. Ливни и северный ветер снизят ночную температуру до +8…+13 градусов, днём ожидается примерно +16…+21 градус.

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ФОТО: pixabay.com
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