Жителей Москвы предупредили о второй волне гроз с сильным дождем

Вторая волна интенсивных осадков, резких порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозу синоптиков, непогода сохранится до конца дня.

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Городские службы призвали жителей быть внимательным на улице во время непогоды. Их попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Эксперты Службы изменения климата Copernicus сообщили, что последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, мир пережил рекордно жаркий год.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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