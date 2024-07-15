Жителей Москвы предупредили о второй волне гроз с сильным дождем

Городские службы призвали жителей быть внимательным на улице во время непогоды. Их попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Эксперты Службы изменения климата Copernicus сообщили, что последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, мир пережил рекордно жаркий год.



