Жителей Москвы предупредили о второй волне гроз с сильным дождем
Вторая волна интенсивных осадков, резких порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства столицы.
По прогнозу синоптиков, непогода сохранится до конца дня.
Городские службы призвали жителей быть внимательным на улице во время непогоды. Их попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Эксперты Службы изменения климата Copernicus сообщили, что последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, мир пережил рекордно жаркий год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru