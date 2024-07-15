Пожар в Коктебеле распространился на заповедник «Карадагский»
15 июля 202416:55
Пожар в Коктебеле перешёл на территорию природного заповедника «Карадагский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В сообщении говорится, что в заповеднике зафиксировано возгорание травы и кустарников.
«В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника», - указали в ведомстве.
Ранее в МЧС заявили, что в посёлке Коктебель сухая растительность горит на площади 20 га, к тушению привлечён вертолёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru