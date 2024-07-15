Пожар в Коктебеле распространился на заповедник «Карадагский»

В сообщении говорится, что в заповеднике зафиксировано возгорание травы и кустарников.

«В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника», - указали в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили, что в посёлке Коктебель сухая растительность горит на площади 20 га, к тушению привлечён вертолёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».