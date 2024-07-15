Последние 12 месяцев на Земле стали самыми теплыми в истории
Последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, мир пережил рекордно жаркий год. Об этом сообщили эксперты Службы изменения климата Copernicus (C3S).
Отмечается, что 2023 год уже получил звание самого теплого с начала ведения учета, а 2024 год может побить этот рекорд. Исследователи отметили, что средняя температура с июля прошлого года по июнь текущего была на 0,76 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, и на 1,64 градуса выше, чем в доиндустриальный период.
Специалисты подчеркнули, что температура превысила отметку в 1,5 градуса в течение 12 месяцев подряд. Такие показатели эксперты связывают с природным феноменом Эль-Ниньо. Вместе с тем, при нынешних темпах выбросов парниковых газов даже с его отступлением можно ждать, что температура воздуха по всему миру будет продолжать расти, добавили в C3S.
Ранее сообщалось, что температура на Земле стремительно повышается, а май 2024 года стал 12-м месяцем подряд, установившим температурный рекорд, передает «Радиоточка НСН».
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