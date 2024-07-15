Последние 12 месяцев на Земле стали самыми теплыми в истории

Отмечается, что 2023 год уже получил звание самого теплого с начала ведения учета, а 2024 год может побить этот рекорд. Исследователи отметили, что средняя температура с июля прошлого года по июнь текущего была на 0,76 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, и на 1,64 градуса выше, чем в доиндустриальный период.

Специалисты подчеркнули, что температура превысила отметку в 1,5 градуса в течение 12 месяцев подряд. Такие показатели эксперты связывают с природным феноменом Эль-Ниньо. Вместе с тем, при нынешних темпах выбросов парниковых газов даже с его отступлением можно ждать, что температура воздуха по всему миру будет продолжать расти, добавили в C3S.

Ранее сообщалось, что температура на Земле стремительно повышается, а май 2024 года стал 12-м месяцем подряд, установившим температурный рекорд, передает «Радиоточка НСН».

