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Зеленский сообщил о готовности Киева выполнять Минские соглашения

4 июня20:07

Киев готов вести переговоры с Москвой. С таким противоположным ранее озвученным заявлениям выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время визита в Брюссель на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, глава государства уточнил, что Киев будет соблюдать Минские соглашения, сообщает телеканал «360».

Завтра, 5 июня, состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, где будут представлены новые предложения Киева по урегулированию конфликта. В нем примет участие глава Генштаба Руслан Хомчак, уточняет РИА ФАН.

Визит на Донбасс. Зеленский в поиске

Говоря о стратегических планах Украины, то Зеленский отметил, что они неизменны. Это вступление в НАТО, пункт прописан в основных документах страны. Глав государства пообещал, что сделает все, что от него зависящее.

RT напоминает, что для него как для президента страны основной задачей является «обеспечение безопасности в Черноморском регионе», для чего «требуются дополнительные усилия» со стороны Североатлантического альянса.

Ранее НСН писала, что член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что визит Зеленского в Брюссель не поможет в решении крымского вопроса.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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