Зеленский сообщил о готовности Киева выполнять Минские соглашения

Говоря о стратегических планах Украины, то Зеленский отметил, что они неизменны. Это вступление в НАТО, пункт прописан в основных документах страны. Глав государства пообещал, что сделает все, что от него зависящее.

RT напоминает, что для него как для президента страны основной задачей является «обеспечение безопасности в Черноморском регионе», для чего «требуются дополнительные усилия» со стороны Североатлантического альянса.

Ранее НСН писала, что член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что визит Зеленского в Брюссель не поможет в решении крымского вопроса.

