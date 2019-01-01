Зеленский призвал ЕС усилить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить санкции Евросоюза против России. По его словам, такие меры позволят «вернуть мир». Об этом Зеленский сказал на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском.
Как пишет Ura.ru, по мнению главы украинского государства, вступление Украины в ЕС приведет к «демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».
А его страна гарантирует жителям страны независимость и благосостояние.
Также президент Украины добавил, что досрочные выборы в Верховную раду помогут ускорить перезагрузку политической системы страны, потому что сейчас она «пронизана» коррупцией.
Зеленский пообещал внедрять реформы и менять «жизнь к лучшему» на Украине.
RT, в свою очередь, цитирует Дональда Туска, который назвал «сильным сигналом» то, что Владимир Зеленский в должности президента Украины первым делом направился в Брюссель.
Ранее Зеленский призвал Варшаву «противодействовать» строительству газопровода «Северный поток-2». Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН заявил, что влияние Украины на вопрос строительства «Северного потока-2» сильно переоценена Зеленским.
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