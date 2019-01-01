Зеленский призвал ЕС усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить санкции Евросоюза против России. По его словам, такие меры позволят «вернуть мир». Об этом Зеленский сказал на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском.

Как пишет Ura.ru, по мнению главы украинского государства, вступление Украины в ЕС приведет к «демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

А его страна гарантирует жителям страны независимость и благосостояние.

Также президент Украины добавил, что досрочные выборы в Верховную раду помогут ускорить перезагрузку политической системы страны, потому что сейчас она «пронизана» коррупцией.