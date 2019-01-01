Зеленский ответил Путину по поводу российских паспортов и переговоров
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский впервые после кампании обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Украинский политик в официальном Telegram-канале своей команды отрицательно оценил инициативу президента РФ об упрощенном порядке российского гражданства украинцами. Он заявил, что «соблазниться» российским паспортом люди могут из-за работы в России или чтобы избежать уголовного преследования на Украине, сообщает RT.
«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России», — говорится в обращении Владимира Зеленского.
При этом политик выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, чтобы обсудить «новые условия существования Украины и России». Он также отметил, что российско-украинские отношения в будущем могут строиться на условиях «полной деоккупации» Донбасса и Крыма».
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что не исключает возможности распространения упрощенного порядка получения российского гражданства не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и всем украинцам. Также российский лидер не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь урегулирования конфликта на востоке Украины и блок экономических вопросов, в том числе договор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», истекающий в 2019 г.
Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, как украинские элиты отнеслись к заявлению российского лидера о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям Украины.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей