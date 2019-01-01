Зеленский ответил Путину по поводу российских паспортов и переговоров

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский впервые после кампании обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Украинский политик в официальном Telegram-канале своей команды отрицательно оценил инициативу президента РФ об упрощенном порядке российского гражданства украинцами. Он заявил, что «соблазниться» российским паспортом люди могут из-за работы в России или чтобы избежать уголовного преследования на Украине, сообщает RT.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России», — говорится в обращении Владимира Зеленского.

При этом политик выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, чтобы обсудить «новые условия существования Украины и России». Он также отметил, что российско-украинские отношения в будущем могут строиться на условиях «полной деоккупации» Донбасса и Крыма».