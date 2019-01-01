Зеленский назвал правильным решением распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение Верховной Рады было верным. При этом глава государства поблагодарил парламентариев за работу. По его мнению, решение Рады оставить мажоритарную систему, неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение…

«Спасибо, что своей "плодотворной" работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», -резюмировал глава государства.

RT напоминает, накануне замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил о планах вновь внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект Зеленского об уголовной ответственности за незаконное обогащение.