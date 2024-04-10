Завершены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на юге МСД

Завершены монолитные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Полностью завершен монолитный конструктив двухполосной эстакады протяженностью более 350 метров, проходящей над Симферопольским шоссе на высоте порядка пяти метров. Это искусственное сооружение является частью строящегося двухполосного левоповоротного съезда длиной более километра. Оно обеспечит движение автомобилей с Московского скоростного диаметра на Симферопольское шоссе», — сказал заммэра.