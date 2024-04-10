Завершены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на юге МСД
Завершены монолитные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Полностью завершен монолитный конструктив двухполосной эстакады протяженностью более 350 метров, проходящей над Симферопольским шоссе на высоте порядка пяти метров. Это искусственное сооружение является частью строящегося двухполосного левоповоротного съезда длиной более километра. Оно обеспечит движение автомобилей с Московского скоростного диаметра на Симферопольское шоссе», — сказал заммэра.
Эстакада возведена на девяти монолитных опорах. Ее сооружение велось очередями, и движение автомобилей по Симферопольскому шоссе не перекрывалось.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, сейчас на металлоконструкции наносится антикоррозионная защита и гидроизоляция.
В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко назвал программу развития транспортной инфраструктуры одним из самых успешных проектов, реализуемых в столице. По его мнению, некоторые решения могут быть использованы и в других регионах.
Московский скоростной диаметр составляет 68 километров с севера на юг столицы (от магистрали М-11 «Нева» на Санкт-Петербург до М-2 «Крым»), он позволяет автомобилистам двигаться по бессветофороной трассе, значительно сокращая время при пересечении мегаполиса. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в сентябре прошлого года открыли Южное направление МСД.
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