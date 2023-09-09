Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок МСД
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД).
Градоначальник отметил, что сегодня запустили южный участок Московского скоростного диаметра, его вторую очередь. Таким образом, протяженность участка дороги теперь составляет 68 км. Новая часть диаметра улучшит движение на МКАД и ТТК. Планируется, что по этому участку будут проезжать порядка 110 тысяч автомобилей в сутки.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что трасса Южного направления МСД длиной основного хода по прямой порядка 28 км начинается у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М2 «Крым».
Планируется, что в 2024 год завершится строительство дороги, связывающей Южное направление МСД с магистралью М2 «Крым», а после – с новой магистралью «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru