Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок МСД

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД).

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Градоначальник отметил, что сегодня запустили южный участок Московского скоростного диаметра, его вторую очередь. Таким образом, протяженность участка дороги теперь составляет 68 км. Новая часть диаметра улучшит движение на МКАД и ТТК. Планируется, что по этому участку будут проезжать порядка 110 тысяч автомобилей в сутки.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что трасса Южного направления МСД длиной основного хода по прямой порядка 28 км начинается у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М2 «Крым».

Планируется, что в 2024 год завершится строительство дороги, связывающей Южное направление МСД с магистралью М2 «Крым», а после – с новой магистралью «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

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Фото: mos.ru
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