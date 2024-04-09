На юге Москвы будет сформирована качественно новая дорожная сеть
Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства трассы, которая связывает МСД с магистралью «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».
По его словам, в конце следующего года планируется выйти со скоростным диаметром на связку с Калужским шоссе, с Киевским и Минским. В результате разгрузится МКАД и улучшится транспортная обеспеченность сотен тысяч жителей Московского региона.
Строительство новой трассы началось летом 2019 года. Строительная готовность объекта сейчас составляет 50%, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Протяженность бессветофорной магистрали составит 3,5 километра. Она начинается в районе 32 километра МКАДа и дойдет до соединения со строящейся трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» в районе улицы Новобутовская.
Ввод новой трассы улучшит транспортную доступность районов Бирюлево Западное, Южное Бутово, Северное Бутово, Чертаново Южное, а также подмосковного поселения Булатниковское.
Ранее Собянин рассказал, что свыше 260 км дорог и более 120 искусственных сооружений построят в Москве до конца 2026 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru