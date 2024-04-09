На юге Москвы будет сформирована качественно новая дорожная сеть

Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства трассы, которая связывает МСД с магистралью «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

По его словам, в конце следующего года планируется выйти со скоростным диаметром на связку с Калужским шоссе, с Киевским и Минским. В результате разгрузится МКАД и улучшится транспортная обеспеченность сотен тысяч жителей Московского региона.