Вратарь Буффон официально покинул ПСЖ

В составе ПСЖ Буффон выиграл титул чемпиона Франции.

РИА ФАН напоминает, что французское спортивное издание France Football назвало советского вратаря Льва Яшина лучшим голкипером в истории мирового футбола. К слову, именно Яшин является единственным из голкиперов обладателем «Золотого мяча». Как правило, этот трофей чаще вручают голкиперам.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев уверил НСН, что вряд ли Пол Маккартни рад победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

