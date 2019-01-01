Вратарь Буффон официально покинул ПСЖ
Французский футбольный клуб ПСЖ объявил об уходе из команды итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона. Знаменитый вратарь поблагодарил своих болельщиков за теплоту и понимание, отмечает RT.
Напомним, Буффон пришел в столичный клуб год назад из туринского «Ювентуса». В нынешнем сезоне голкипер провёл 25 матчей, пропустив 25 мячей и сыграв 9 игр на «ноль».
В составе ПСЖ Буффон выиграл титул чемпиона Франции.
РИА ФАН напоминает, что французское спортивное издание France Football назвало советского вратаря Льва Яшина лучшим голкипером в истории мирового футбола. К слову, именно Яшин является единственным из голкиперов обладателем «Золотого мяча». Как правило, этот трофей чаще вручают голкиперам.
Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев уверил НСН, что вряд ли Пол Маккартни рад победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
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