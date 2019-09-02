Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь депутата Поклонской
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что цивилизованные нормы жизни не позволяют вмешиваться в семейные дела политика, в данном случае депутата Натальи Поклонской.
«Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит и он абсолютно публичен, у него есть личная жизнь. И не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире», - заявил Володин в понедельник журналистам в ответ на их просьбу прокомментировать сообщения о разводе Поклонской, передаёт «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в августе 2018 года Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева.
Как в понедельник сообщила НСН, о разводе заявил супруг Поклонской. Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев объяснил такой шаг непреодолимыми обстоятельствами. По словам Соловьёва, два лидера в одной семье — гремучая смесь, «которая вряд ли когда-нибудь могла устаканиться».
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