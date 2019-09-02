Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь депутата Поклонской



Ранее сообщалось, что в августе 2018 года Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева.

Как в понедельник сообщила НСН, о разводе заявил супруг Поклонской. Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев объяснил такой шаг непреодолимыми обстоятельствами. По словам Соловьёва, два лидера в одной семье — гремучая смесь, «которая вряд ли когда-нибудь могла устаканиться».



