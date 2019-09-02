Супруг Поклонской объявил о разводе
Супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской заявил о разводе. Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев объяснил такой шаг непреодолимыми обстоятельствами, сообщает РИА Новости. По словам Соловьёва, два лидера в одной семье — гремучая смесь, «которая вряд ли когда-нибудь могла устаканиться».
Пока ещё муж Поклонской отметил, что они оба красивые, умные и целеустремленные. Причём о жене он высказался в превосходной степени. Кроме того, Соловьев признался, что на первый план в политической и семейной жизни у них вышли прагматизм, рационализм, карьеризм, готовность с легкостью предать все и в первую очередь самого себя, отмечает РИА ФАН.
Мужчина также заявил, что никогда не был ни под чьим покровительством и не делал карьеру на основе личных отношений. Поклонская и Соловьев сочетались браком в августе 2018 года.
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