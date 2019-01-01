Дворкин рассказал о технологии вербовки сектами «звезд» и политиков
Президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» Александр Дворкин в беседе с НСН рассказал, как секты втираются в доверие к влиятельным людям.
Депутaт Госдумы Наталья Поклонская перестaлa поддерживaть контaкт с сектой цaребожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеурaльского женского монaстыря в Екaтеринбурге. Об этом рaсскaзaл источник в ее окружении, сообщaет в своем Telegram-кaнaле URA.RU.
Источник тaкже рaсскaзaл, что депутaт связaлaсь с цaребожникaми, когдa состоялa в предыдущем брaке с екaтеринбургским прокурором Aндреем Крaсильниковым. «Он и сейчaс постоянно приезжaет в монaстырь к Сергию, хотя сaм живет в Москве. Но после того, кaк они рaсстaлись, a потом Нaтaлья вышлa сновa зaмуж, онa у Сергия больше не бывaет», — зaключил он.
Президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» Александр Дворкин в беседе с НСН пояснил, как представители секты завоевывают умы людей, влияющих на формирование общественного мнения.
«Для секты чрезвычайно важно получить поддержку влиятельного человека. Но еще более важно получить поддержку его какого-нибудь незаметного секретаря, ассистента или советника, который будет этому влиятельному человеку подавать нужные бумажки для подписи, устроить на работу к нему своего адепта», - рассказал эксперт.
Александр Дворкин напомнил основные отличия секты от традиционных вероучений.
«В сектах, особенно тоталитарных, всегда двойная мораль и правила. Если ради секты потребуется нарушить закон, совершить нравственное преступление – это будет подано как высшее благо. Если политик окажется адептом секты, для него государственные дела будут вторичны, на первом месте будет задача оказать услугу самой секте. Человек из шоу-бизнеса направит свою энергию на то, чтобы вербовать новых членов секты и т.п. Сектант будет жить и работать на благо секты - чтобы расширить ее, подписать выгодные контракты и т.п. И это - в ущерб всем своим другим обязательствам.
Если вам предлагают что-то, о чем вы раньше не слышали, и обещают чудодейственные результаты, не проявляйте сразу энтузиазм. Отложите принятие решение на несколько дней и постарайтесь все тщательно проверить. Тем более, если представитель учения, проводник какой-либо методики настаивает на том, что именно она лучшая. Надо помнить, что истина не боится проверки и сомнений», - отметил собеседник НСН.
Президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» назвал политиков, которые сумели избавиться от влияния сектантов, как Наталья Поклонская.
«Например, депутат Госдумы Николай Валуев, которому одна из сект подсунула помощника, смог во всем разобраться, отказаться от ложных идей. Он даже уволил того самого проводника-помощника», - отметил Дворкин.
Ранее Александр Дворкин рассказал в интервью НСН, почему считает, что «Свидетели Иеговы» еще не самая страшная секта в России.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Дворкин рассказал о технологии вербовки сектами «звезд» и политиков
- Ликвидатор прокомментировал жуткую находку в Чернобыле
- Жесткую позицию России по Курилам списали на трудности перевода
- Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
- В Чечне пообещали разобраться с историей о сбежавшей невесте