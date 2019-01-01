Власти Шри-Ланки назвали организаторов терактов

По данным полиции Шри-Ланки, предупреждение о готовящихся акциях появились на церкях около 10 дней назад. Их связывают с радикальным мусульманским объединением National Thowheeth Jama'ath. Издание отмечает, что минимум два из восьми взрывов были совершены террористами-смертниками.

Напомним, в результате терактов в Шри-Ланке погибли 185 человек.

Ранее доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунёв в эфире НСН рассказал, какие события могли привести к череде взрывов на Шри-Ланке.

