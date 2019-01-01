Власти Шри-Ланки назвали организаторов терактов
Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден рассказал, кто является организатором взрывов, произошедших в стране сегодня, 21 апреля. Об этом сообщило издание The Straits Times .
Представитель военного ведомства страны заявил, что задержаны семь подозреваемых.
«Мы будем преследовать их, к какому бы религиозному экстремизму они ни были причастны. Мы примем меры против (них) и не позволим им действовать в этой стране»,— заявил министр.
По данным полиции Шри-Ланки, предупреждение о готовящихся акциях появились на церкях около 10 дней назад. Их связывают с радикальным мусульманским объединением National Thowheeth Jama'ath. Издание отмечает, что минимум два из восьми взрывов были совершены террористами-смертниками.
Напомним, в результате терактов в Шри-Ланке погибли 185 человек.
Ранее доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунёв в эфире НСН рассказал, какие события могли привести к череде взрывов на Шри-Ланке.
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