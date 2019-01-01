Названы версии терактов в Шри-Ланке

На Шри-Ланке прогремел уже восьмой за день взрыв. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что взрывное устройство сработало в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 160 человек, пострадали ещё около 300.

Доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунёв в эфире НСН рассказал, какие события могли привести к череде взрывов на Шри-Ланке.

«Не так уж окончательно были разбиты «Тигры освобождения Тамил-Илама», потому что именно их действия во время гражданской войны в Шри-Ланке в 1983-2009 годах отличались наибольшей жестокостью и кровопролитием. Хотя все спецслужбы сообщали, что основные силы «Тигров» погибли в 2009 году. По масштабу проведенной акции можно сказать, что это в стиле именно индусских террористов. Данная причина сегодняшних взрывов приходит в голову первой.

Во вторую очередь многие будут думать об исламских террористических организациях. Но до сих пор крупных террористических формирований исламского толка не было.

Третья версия. В начале гражданской войны в Шри-Ланке появились сингальские террористические организации. Они, правда, были не очень крупные, но активно участвовали в вооруженных столкновениях», - заявил эксперт.

Сергей Лунёв отметил, что четких указаний на то, какая именно группировка причастна к взрывам, нет.

Ранее президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

