Названы версии терактов в Шри-Ланке
Профессор МГИМО Сергей Лунёв рассказал НСН о возможных причинах взрывов в Шри-Ланке.
На Шри-Ланке прогремел уже восьмой за день взрыв. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что взрывное устройство сработало в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 160 человек, пострадали ещё около 300.
Доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунёв в эфире НСН рассказал, какие события могли привести к череде взрывов на Шри-Ланке.
«Не так уж окончательно были разбиты «Тигры освобождения Тамил-Илама», потому что именно их действия во время гражданской войны в Шри-Ланке в 1983-2009 годах отличались наибольшей жестокостью и кровопролитием. Хотя все спецслужбы сообщали, что основные силы «Тигров» погибли в 2009 году. По масштабу проведенной акции можно сказать, что это в стиле именно индусских террористов. Данная причина сегодняшних взрывов приходит в голову первой.
Во вторую очередь многие будут думать об исламских террористических организациях. Но до сих пор крупных террористических формирований исламского толка не было.
Третья версия. В начале гражданской войны в Шри-Ланке появились сингальские террористические организации. Они, правда, были не очень крупные, но активно участвовали в вооруженных столкновениях», - заявил эксперт.
Сергей Лунёв отметил, что четких указаний на то, какая именно группировка причастна к взрывам, нет.
Ранее президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.
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