Ветеран «Альфы» назвал взрывы в Шри-Ланке терактом

В трех церквях и трех отелях Шри-Ланки произошли взрывы, в результате которых 160 человек погибли, порядка 300 пострадали. Об этом со ссылкой на полицию сообщает AFP.

Взрывы произошли сегодня, 21 апреля, во время католического празднования Пасхи, который отмечается на неделю раньше, чем у православных христиан. Практически одновременно взорвали пятизвездочные отели Cinnamon Grand, Kingsbur и Shangrila в столичном городе Коломбо. Здесь же прогремел взрыв в одном из храмов. Еще два взрыва произошли в пригороде Негомбо.

В процессе подготовки материала стало известно о еще одном, седьмом, взрыве в Шри-Ланке.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что обстоятельства произошедшего в Шри-Ланке свидетельствуют о подготовленном теракте.

«Все взрывы, связанные с большим количеством жертв, с большими религиозными праздниками, в данном случае - с католическим, фактически одно время взрывов – не думаю, что все это случайность или совпадение. Это целенаправленные акты. Если они не будут признаны террористическим, не знаю, как еще это можно объяснить», - отметил эксперт.





Сергей Гончаров считает, что ответственность за произошедшие взрывы может взять на себя ради PR`а ранее малоизвестная террористическая группировка.

«Количество жертв, которое установлено, говорит о том, что террористическая организация серьезно готовилась к акции, чтобы показать и доказать свою состоятельность как радикалистов. Сейчас на слуху джихадисты, ваххабиты, ИГИЛ (организации, запрещенные в РФ - прим. НСН). Но не думаю, что кто-то из них при данных обстоятельствах возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке. Скорее всего, какая-то неизвестная организация «подвяжется» под это из-за собственного PR`а. Реальный результат мы узнаем, когда произойдут серьезные следственные действия и найдут реальных исполнителей и заказчиков. На данный момент я не вижу организацию, которая могла бы рулить террористическим процессом во всем мире», - сказал Гончаров.

Ранее бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН объяснил снижение количества терактов в мире к концу 2018 года военными операциями в Сирии и призвал не обольщаться результатами.

