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Власти Дагестана не намерены оказывать финансовую поддержку ФК «Анжи»

7 июня19:50

Власти Дагестана не намерены оказывать финансовую поддержку футбольному клубу «Анжи». Об этом заявил глава региона Владимир Васильев, уточнив, знает об очень плохом финансовом состоянии.

Но, по его словам, в бюджете Дагестана, который сам является дотационным, сейчас нет денег для того, чтобы его содержать. По словам Васильева, республика не имеет права тратить бюджетные средства на клуб, уточняет RT.

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По итогам нынешнего сезона «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги. Из-за проблем с финансированием клуб не прошел лицензирование и не сможет участвовать в Футбольной национальной лиге.

Накануне, напоминает РИА ФАН, было принято решение расширить Российскую Премьер-Лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Из ныне играющих в РПЛ клубов 15, кроме московского «Спартака», поддержали идею.

Однако депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал в эфире НСН условия , при которых Лигу нужно расширять.


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ФОТО: pxhere.com
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