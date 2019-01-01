Власти Дагестана не намерены оказывать финансовую поддержку ФК «Анжи»

По итогам нынешнего сезона «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги. Из-за проблем с финансированием клуб не прошел лицензирование и не сможет участвовать в Футбольной национальной лиге.

Накануне, напоминает РИА ФАН, было принято решение расширить Российскую Премьер-Лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Из ныне играющих в РПЛ клубов 15, кроме московского «Спартака», поддержали идею.

Однако депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал в эфире НСН условия , при которых Лигу нужно расширять.



