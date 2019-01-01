Власти Дагестана не намерены оказывать финансовую поддержку ФК «Анжи»
Власти Дагестана не намерены оказывать финансовую поддержку футбольному клубу «Анжи». Об этом заявил глава региона Владимир Васильев, уточнив, знает об очень плохом финансовом состоянии.
Но, по его словам, в бюджете Дагестана, который сам является дотационным, сейчас нет денег для того, чтобы его содержать. По словам Васильева, республика не имеет права тратить бюджетные средства на клуб, уточняет RT.
По итогам нынешнего сезона «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги. Из-за проблем с финансированием клуб не прошел лицензирование и не сможет участвовать в Футбольной национальной лиге.
Накануне, напоминает РИА ФАН, было принято решение расширить Российскую Премьер-Лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Из ныне играющих в РПЛ клубов 15, кроме московского «Спартака», поддержали идею.
Однако депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал в эфире НСН условия , при которых Лигу нужно расширять.
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