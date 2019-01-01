От минимума до максимума: 10 футбольных фанатов из Сан-Марино и 18 команд в РПЛ

8 июня сборная России в рамках отборочного турнира к Чемпионату Европы сыграет с командой Сан-Марино. Упражняться в остроумии по поводу того, что нашим соперником станут футболисты карликового государства, где двадцать с хвостиком человек умеющих играть, искали с фонарями, можно сколь угодно долго. Но это не товарищеский матч, это наш путь на Евро. А значит, и настраиваться нужно соответствующе. В отборе на мировое первенство, если помните, в 94-м мы проиграли Греции, в 98-м - Болгарии, в 2010-м - Словении. Команды, безусловно, выше уровня Сан-Марино, но относиться с пренебрежением и к сборной карликового государства не нужно.

Экс-игрок сборной России, тренер Дмитрий Кириченко в эфире НСН заявил, что в победе нашей команды не сомневается, но праздновать победу заранее не будет.

«Сборная России сильнее Сан-Марино, но есть матч. И он за 3 очка. На мой взгляд, есть два вопроса: когда мы забьем гол, и сколько всего голов будет. Я думаю, что Сан-Марино однозначно слабее сборной России, такова реальность, не в обиду сборной Сан-Марино будет сказано», - озвучил свое мнение Кириченко.

Игра пройдет в Саранске, начало в 19 часов. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. И по данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. За гостей будут болеть…10 фанатов.

От минимума болельщиков на трибунах саранского стадиона – к разросшейся Российской Премьер-лиге. Тема расширения РПЛ до 18 команд из топа новостей не уходит. Слишком многих она задела за живое, тем более, когда речь идет о деньгах. К слову, о них…Бюджет питерского «Зенита» - почти 13 млрд рублей, бюджет «Анжи» -600 млн. И тех нет, клуб, похоже завершает свое существование. Теперь вопрос, есть ли в России еще клубы, чтобы не только в РФПЛ войти, но и продержаться там.

Функционеры говорят, что у нас пустуют стадионы после чемпионата мира. Обещают, что спортивные каналы будут показывать российский футбол чаще и больше. Ответа, кому в национальном масштабе интересен матч между «Уфой» и «Оренбургом», не в обиду им будет сказано, кроме этих городов, нет.

И даже явный сторонник расширения Лиги до 18 команд, в прошлом футболист и тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев, назвал главные проблемы, которые нужно решить.

«Нужно провести существенные реформы, связанные и с национальными чемпионатами, с матчами первого дивизиона и второй лиги. Надо следить, чтобы наши клубы не банкротились, как это ежегодно происходит. Это случается, потому что региональные бюджеты просто не в состоянии финансировать клубы», - напомнил Газзаев.

Добавим, вопрос о расширении РПЛ решен, но не окончательно, 18 команд вместо 16 - должен утвердить исполком РФС.

