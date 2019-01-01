Венгрия предложила отменить антироссийские санкции
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций. С таким заявлением он выступил в рамках ПМЭФ-2019 и напомнил, что ограничения должны были с точки зрения экономики нанести ущерб, а с точки зрения политики - создать условия для реализации минских договорённостей. Сийярто отметил, что ни то, ни другое не произошло.
«Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет» — подытожил политик.
Президент России Владимир Путин на Форуме отметил, что никакого усиления пророссийских сил в Европарламенте нет, есть те, кто заинтересован в сотрудничестве с нашей страной. При этом Москва готова делать шаги навстречу, если ЕС начнет снимать антироссийские санкции.
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