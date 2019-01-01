Венгрия предложила отменить антироссийские санкции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций. С таким заявлением он выступил в рамках ПМЭФ-2019 и напомнил, что ограничения должны были с точки зрения экономики нанести ущерб, а с точки зрения политики - создать условия для реализации минских договорённостей. Сийярто отметил, что ни то, ни другое не произошло.

«Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет» — подытожил политик.