Путин выдвинул конспирологическую теорию об отсутствии приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин отказался считать важным событием то, что его не пригласили на мероприятия, посвященные 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

«Почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — заявил российский лидер на полях ПМЭФ.

Он также предложил журналистам, желающим «заняться конспирологией», представить, что участвующие в мероприятиях страны собрались «пошушукаться между собой», пишет РИА ФАН.

Ранее на полях ПМЭФ президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Венесуэле нет российских военных баз. Присутствие российских военных там обусловлено контрактом, нарушение которого повлекло бы за собой «определенные санкции».

