В Сбербанке объяснили возникновение старых номеров в мобильном приложении

Ранее пользователи онлайн-приложений заметили появление в своих девайсах незнакомых или неактивных номеров. Представители банка объяснили, что в данной графе будут указаны старые контактные номера пользователя, которые были заявлены в качестве контактных данных, а затем не были аннулированы. По словам представителя банка, эти номера сохранены на случай связи с клиентом, если другие каналы связи (в том числе основной номер) недоступны.

В банке также сообщили, что клиенты могут удалить номер телефона из приложения самостоятельно, если уже не пользуются им. На эти номера банк не сможет отправлять sms-оповещения, пароли и коды. Также стало известно, что в условиях самоизоляции банковские карты с закончившимся сроком действия можно будет использовать до 1 июля.

