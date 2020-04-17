«Имитация бурной деятельности». Руслан Гринберг о вероятном снижении ставки ЦБ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции в пятницу пообещала предметно рассмотреть вариант снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Оно состоится в следующую пятницу, 24 апреля. На данный момент ключевая ставка в России составляет 6 процентов. На последнем заседании в марте ЦБ сохранил ставку на том же уровне. В начале апреля Набиуллина заявила, что видит потенциал для ее снижения, так как всплеск инфляции был краткосрочным, а ограничительные меры, действующие в экономике, могут более длительно влиять на внутренний и внешний спрос.

В условиях эпидемии коронавирусной инфекции и низких цен на нефть даже если акционеры Банка России решат снизить на следующей неделе ключевую ставку, например, сразу на 3 процента, - эффекта для экономики это не даст. Такое мнением в эфире НСН высказал директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.

«В нынешних условиях снижение ключевой ставки на 1, даже 2 или 3 процента значения бы не имело. Снижение ставки будет иметь скорее психологический эффект. Это в некотором смысле уступка общественному мнению. Это психологически, философски показывает, что “мы на стороне народа”, что у нас все логично: начинается рецессия и, как написано в учебниках, нужно понижать процентную ставку, удешевлять кредит. Но реального значения это мероприятие иметь не будет, поскольку у нас не такая ситуация, когда все ждут снижения процентной ставки, чтобы взять дешевый кредит и вкладывать его в деятельность, которая непонятно что принесет. Мы живем в условиях тотальной неопределенности. ЦБ, как и другие наши институты, занимается имитацией бурной деятельности. Главная проблема сегодняшнего дня - выживание миллионов людей. Снижение ключевой ставки эту задачу никак не решает», - уверен экономист.